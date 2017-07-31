Танцоры Кыргызстана выступили на Всемирных играх в Польше

Пара танцоров Кыргызстана приняла участие во Всемирных играх, которые прошли с 20 по 30 июля во Вроцлаве (Польша).

Как сообщает Федерация танцевального спорта Кыргызстана, дуэт Алексей Кибкало - Татьяна Когадей выступил в категории "латиноамериканские танцы" наряду с представителями 24 стран.

В программе "латино", которая включает в себя самбу, ча-ча-ча, румбу, пасодобль и джайв, кыргызстанцы пробились в полуфинал, однако в финал не сумели выйти. В итоговом зачете заняли 13-е место.

"С учетом того, что состав пар был очень сильный - сильнее, чем на чемпионате мира, и победители соревнований входят в десятку сильнейших спортсменов международного рейтинга WDSF, результат наших спортсменов просто великолепный", - отмечает федерация.

Победителями соревнований стала пара из Молдовы Габриэль Гоффредо и Анна Матис, второе место у дуэта из России - Армен Цатурян и Светлана Гудыно, бронзу завоевали представители Франции Чарльз-Гийом Шмитт и Елена Салихова.

Отметим, в рамках Всемирных игр медали разыгрываются по таким видам спорта, которые не входят в программу Олимпиады. Проводятся состязания с 1981 года раз в 4 года, с 2001-го проходят под патронажем Международного олимпийского комитета (МОК).