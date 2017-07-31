Бабанов: Никакого тандема нет. Я не собираюсь снимать кандидатуру с выборов

Сегодня кандидат в президенты Омурбек Бабанов созвал пресс-конференцию, чтобы прокомментировать появившиеся слухи, касающиеся того, что он может отказаться от участия в президентских выборах, чтобы занять должность премьер-министра.

Лидер парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" подчеркнул, что в торгах он не участвует и будет бороться до конца. "Появились слухи о том, что я иду с кем-то в тандеме, и за снятие с гонки получу пост главы правительства. В этой связи я хочу подчеркнуть, что прежде чем выдвигаться, я очень долго думал. Был курултай, на котором моя кандидатура получила единогласную поддержку делегатов. У кыргызов есть такая пословица: "Если боишься, не принимай решения, если принял решение, не бойся". Я иду конца и буду бороться за пост президента", - подчеркнул Бабанов.

Также кандидат на пост главы государства обратился к тем, кто распространяет про него недостоверные сведения. "Чем тратить деньги на черный пиар, лучше потратьте их с пользой. Не нужно никому рыть яму, потому что в ней может оказаться тот, кто ее копает. У кандидатов, занимающихся черным пиаром, нет шансов. Я гарантирую, что из штаба Бабанова не выйдет ни одна информация, очерняющая оппонентов", - заявил лидер фракции "РАЖ".