Погода
$ 68.62 - 68.72
€ 80.05 - 80.92

Бабанов: Об использовании отдельными кандидатами регионального фактора

430  2
Кирилл Степанюк

Сегодня, 31 июля, на пресс-конференции кандидат в президенты Омурбек Бабанов рассказал о том, что отдельные политические деятели используют в агитационной работе запрещенные приемы, которые могут привести к крайне печальным последствиям.

"Мне кажется, сейчас, наоборот, все кандидаты должны работать в одном направлении - над объединением. Чтобы народ спокойно выбирал. А сейчас я слышу о том, что определенные претенденты при агитации используют региональный фактор. По этому поводу хочу однозначно заявить: если еще не став президентом, кто-то начинает делить нашу страну, неужели вы думаете, что этот человек будет хорошим главой государства?" - задается вопросом Бабанов.

Лидер фракции "Республика - Атат-Журт" также призвал представителей прессы быть объективными и готовыми ответить за то, что они пишут: "Я всегда был за свободные СМИ, но в то же время они должны быть ответственными. Не быть орудием, в чьих-то руках". Бабанов заявил, что если в отношении него не прекратится распространение черного пиара и клеветы, он будет вынужден обращаться в суды и установит заказчиков распространяемых в отношении него ложных сведений.

URL: http://www.vb.kg/364089
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, Омурбек Бабанов
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Matia Matia
31.07.2017, 14:42
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1


"Я всегда был за свободные СМИ, но в то же время они должны быть ответственными. Не быть орудием, в чьих-то руках".

24. kg всегда были объективны, но последнее время превратились в слюнявчик Текебаева. Настолько однобоко подают новости, что нет сомнений в их ангажированности. Был бы кто другой, а не ТОЧ смотрелось бы не так пошло, но обеляют они всем известного скандалиста, мародера, мошенника.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Нурик
31.07.2017, 15:47

Мне кажется, что Бабанов не очень искренен с народом КР. Как кандидат который претендует на Президентсво, ему бы лучше обьяснить почему он построил завод в России, а не в КР?

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  