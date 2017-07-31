Бабанов: Об использовании отдельными кандидатами регионального фактора

Сегодня, 31 июля, на пресс-конференции кандидат в президенты Омурбек Бабанов рассказал о том, что отдельные политические деятели используют в агитационной работе запрещенные приемы, которые могут привести к крайне печальным последствиям.

"Мне кажется, сейчас, наоборот, все кандидаты должны работать в одном направлении - над объединением. Чтобы народ спокойно выбирал. А сейчас я слышу о том, что определенные претенденты при агитации используют региональный фактор. По этому поводу хочу однозначно заявить: если еще не став президентом, кто-то начинает делить нашу страну, неужели вы думаете, что этот человек будет хорошим главой государства?" - задается вопросом Бабанов.

Лидер фракции "Республика - Атат-Журт" также призвал представителей прессы быть объективными и готовыми ответить за то, что они пишут: "Я всегда был за свободные СМИ, но в то же время они должны быть ответственными. Не быть орудием, в чьих-то руках". Бабанов заявил, что если в отношении него не прекратится распространение черного пиара и клеветы, он будет вынужден обращаться в суды и установит заказчиков распространяемых в отношении него ложных сведений.