УВД: Возбуждено уголовное дело по факту драки на пляже в селе Кара-Ой

По факту драки между жителем Бишкека и группой парней, произошедшей на пляже в селе Кара-Ой, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

Напомним, инцидент произошел на пляже дома отдыха "Элинг", расположенного в селе Кара-Ой. 28 июля 9-летний мальчик, который раздает зонтики, заметил, что семейная пара из Бишкека позволила своему ребенку справить нужду прямо на пляже. Он сделал им замечание, за что получил удар по лицу кулаком от главы семейства. Как выяснилось позже, им является А. Марс.

Позже, в тот же день, около 15.30 неизвестные парни в возрасте 20-25 лет избили этого бишкекчанина за то, что тот ударил мальчика.

Правоохранители отметили, что в настоящее время по данному факту рассматриваются два заявления. Первое поступило от А. Марса, избитого местными жителями.

"При опросе свидетелей они указали, что сын жителя г. Бишкек А. Марса справил нужду в озеро на пляже дома отдыха "Элинг", расположенного в селе Кара-Ой. По данному факту сделал замечание 9-летний мальчик, что не понравилось отцу ребенка, который справил нужду на пляже. В результате мужчина ударил мальчика. Ставшие свидетелями этого конфликта парни в свою очередь нанесли телесные повреждения жителю г. Бишкек", - отметили в УВД Иссык-Кульской области.

В этот же день с заявлением в милицию обратилась 36-летняя жительница села Кара-Ой Иссык-Кульского района Д. Индира, мама 9-летнего мальчика, которого ударил А.Марс.

"По данному факту стороны написали обоюдные заявления, которые были зарегистрированы в ОВД Иссык-Кульского района. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела ведется расследование", - рассказал руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

Кроме того, как отметил Усубакунов, потерпевшие были направлены на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы уточнить тяжесть полученных телесных повреждений. Следствие продолжается.