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Ч.Турсунбеков: Я буду критиковать Жээнбекова, если он будет плохо работать

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Родион Решетов

Сегодня, 31 июля, торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в ходе пресс-конференции заявил о своем отношении к нынешнему премьер-министру и кандидату на пост президента Сооронбаю Жээнбекову. Спикер парламента сказал, что если критика нужна, то она будет.

"Я всегда готов критиковать, чтобы направить в правильное русло", - сказал он. Однако ответить на вопрос журналистов, отдаст ли он свой голос за Жээнбекова, он так и не смог, сказав, что это провокационный вопрос.

В отношении того, что будет обсуждаться на внеочередной сессии парламента, и в частности вопрос о том, кто будет новым премьер-министром, Турсунбеков сказал, что не знает, кто будет главой кабмина.

"Никто со мной не делился такой информацией. Разговор о внеочередной сессии есть. Слухов ходит много. Кого выберут, я об этом знаю, но я такой человек, который со слухами не работает", - заключил он.

URL: http://www.vb.kg/364098
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, Чыныбай Турсунбеков
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