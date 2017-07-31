Ч.Турсунбеков: Я буду критиковать Жээнбекова, если он будет плохо работать

Сегодня, 31 июля, торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков в ходе пресс-конференции заявил о своем отношении к нынешнему премьер-министру и кандидату на пост президента Сооронбаю Жээнбекову. Спикер парламента сказал, что если критика нужна, то она будет.

"Я всегда готов критиковать, чтобы направить в правильное русло", - сказал он. Однако ответить на вопрос журналистов, отдаст ли он свой голос за Жээнбекова, он так и не смог, сказав, что это провокационный вопрос.

В отношении того, что будет обсуждаться на внеочередной сессии парламента, и в частности вопрос о том, кто будет новым премьер-министром, Турсунбеков сказал, что не знает, кто будет главой кабмина.

"Никто со мной не делился такой информацией. Разговор о внеочередной сессии есть. Слухов ходит много. Кого выберут, я об этом знаю, но я такой человек, который со слухами не работает", - заключил он.