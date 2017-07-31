В Оше горят сразу три дома. На месте работают 4 пожарных расчета

В городе Оше горят три дома. Об этом сообщает МЧС.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило примерно в 14.10. Пламя оцепило сразу три дома на улице Хаким-Ажы - №13, №12 и №102.

В настоящий момент с огнем борются 4 пожарных расчета. О площади пожара не сообщается, так как огонь ещё не локализован.

16.21 Пожар полностью ликвидирован. В настоящий момент устанавливается причина возгорания. МЧС сообщает что пострадавших и жертв нет. В результате пожара выгорела шиферная кровля 4 жилых домов. Кроме того министерство опровергает заявление очевидцев о том, что якобы пожарный расчет приехал без воды. В ведомстве уточнили, что пожарной машине не положено выезжать без наличия воды.

15.50 В настоящий момент на место ЧП прибыло еще 2 пожарных расчета, теперь с огнем борются 6 бригад. В настоящий момент продолжается локализация очага возгорания.

Напомним, 27 июля в столице также произошел пожар в двух жилых домах. Выгорело около 150 квадратных метров кровли жилого дома.