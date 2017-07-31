Его уже не восстановить. Кинотеатр "Иссык-Куль" будет снесен

А что ДУМК хочет строить на месте кинотеатра? Лучше постройте мавзолей Бишкек Баатыру так как там была раньше мавзолей Бишкека потом сносили
По информации Управления муниципального имущества мэрии г. Бишкек, комиссия по определению пригодности муниципальных зданий и сооружений признала здание, расположенное по пр. Жибек Жолу, 264 - бывшее здание кинотеатра "Иссык-Куль", непригодным для дальнейшей эксплуатации.
Данное здание не является памятником архитектуры, не состоит в государственном списке памятников истории и культуры КР как республиканского, так и местного значения по г. Бишкек.
Решение вынесено в соответствии с положением "О порядке сноса ветхих, аварийных зданий и сооружений на территории населенных пунктов КР", утвержденным постановлением правительства от 13.08.2009 года, а также на основании протокольного поручения первого заместителя аппарата президента КР от 10.07.2017 года № 03-05.
В рамках работы комиссии по этому вопросу Духовному управлению мусульман Кыргызстана, как пользователю здания, поручено обеспечить снос кинотеатра. Так как согласно постановлению мэрии г. Бишкек от 15.04.2009 года № 185, ДУМК является пользователем здания, расположенного по пр. Жибек Жолу, 264, с прилегающим земельным участком площадью 3,261 га.