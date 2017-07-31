Его уже не восстановить. Кинотеатр "Иссык-Куль" будет снесен

По информации Управления муниципального имущества мэрии г. Бишкек, комиссия по определению пригодности муниципальных зданий и сооружений признала здание, расположенное по пр. Жибек Жолу, 264 - бывшее здание кинотеатра "Иссык-Куль", непригодным для дальнейшей эксплуатации.

Данное здание не является памятником архитектуры, не состоит в государственном списке памятников истории и культуры КР как республиканского, так и местного значения по г. Бишкек.

Решение вынесено в соответствии с положением "О порядке сноса ветхих, аварийных зданий и сооружений на территории населенных пунктов КР", утвержденным постановлением правительства от 13.08.2009 года, а также на основании протокольного поручения первого заместителя аппарата президента КР от 10.07.2017 года № 03-05.

В рамках работы комиссии по этому вопросу Духовному управлению мусульман Кыргызстана, как пользователю здания, поручено обеспечить снос кинотеатра. Так как согласно постановлению мэрии г. Бишкек от 15.04.2009 года № 185, ДУМК является пользователем здания, расположенного по пр. Жибек Жолу, 264, с прилегающим земельным участком площадью 3,261 га.