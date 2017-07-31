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Ч. Турсунбеков: Не вступить в СДПК было бы не по-джигитски

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Родион Решетов

"Не в ступить в СДПК, когда страна была в тяжелом положении, было бы не по-джигитски". Об этом сегодня, 31 июля, в ходе пресс-конференции заявил спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков. Кроме того, он считает, что его не за что исключать из СДПК, так как он не доводил обстановку до состояния раскола партии.

Он также отметил, что всегда выступал за идею демократии в стране, поэтому и вступил в ряды СДПК в 2010 году. Пусть и не сразу.

"В 2010 году Алмазбек Атамбаев предложил мне пост в министерстве, но я отказался. Потом он мне предложил стать депутатом. Я отказывался. Но когда я отказывался, Атамбаев победил меня одним словом. Он сказал, что сейчас трудное для страны время, а я нормально живу, и остаться в стороне - это не по-джигитски. Поэтому я вступил в СДПК. Я много труда вложил в партию за семь лет. Если бы я выдвинулся кандидатом в президенты, то я бы расколол партию и я был бы виновником этому", - рассказал Чыныбай Турсунбеков.

URL: http://www.vb.kg/364104
Теги:
СДПК, Чыныбай Турсунбеков
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