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Фото дня. Пользователи обсуждают изготовление курута ногами

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Гулиза Авазова

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают фотографию, которая удивила их. Поводом для обсуждения стало изготовление "курута" - высушенного кисломолочного продукта.

Фотография удивила тем, что раздетый мужчина ногами давит и размешивает сузмо (густая кисломолочная масса), из которого после делают курут.

Многие пользователи, увидев фотографию, призывают не покупать курут, который изготавливают специально для продажи на базарах.

Пользователи полагают, что фотография была сделана в окрестностях Бишкека.

URL: http://www.vb.kg/364107
Теги:
социальные сети, фотография
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Комментарии
Наблюдатель
31.07.2017, 17:24

По традиции, курут делали женщины, в ручную. Никогда не слышал и не видел  что бы ногами размещивали сузмё. Этот человек манкурт, у него нет ни гордости, ни Родины, ни штанов. Он плюнул на традиции, у него хватило ума ещё сфотографироваться.

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