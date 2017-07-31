Фото дня. Пользователи обсуждают изготовление курута ногами

Пользователи социальной сети Facebook обсуждают фотографию, которая удивила их. Поводом для обсуждения стало изготовление "курута" - высушенного кисломолочного продукта.

Фотография удивила тем, что раздетый мужчина ногами давит и размешивает сузмо (густая кисломолочная масса), из которого после делают курут.

Многие пользователи, увидев фотографию, призывают не покупать курут, который изготавливают специально для продажи на базарах.

Пользователи полагают, что фотография была сделана в окрестностях Бишкека.