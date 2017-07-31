Уроженца КР в РФ осудили на 4 года колонии за истязание несовершеннолетней

Сегодня, 31 июля, в Кемеровской области суд вынес приговор уроженцу Кыргызстана за истязание несовершеннолетней. Об этом сообщается на сайте следственного управления области.

По данным следствия, в 2015 году 21-летний уроженец КР познакомился в Кемеровской области с 15-летней местной жительницей. Молодой человек испытывал к девушке симпатию, они стали встречаться.

"Через некоторое время юноша стал агрессивно реагировать на случаи, когда возлюбленная не сразу отвечала на его телефонные звонки. Подозревая девушку в общении с другими молодыми людьми, на почве ревности он стал поднимать на нее руку. Чтобы уличить потерпевшую в измене, он подкарауливал ее возле школы или дома. Если замечал ее в компании других юношей, отводил в безлюдное место и избивал. В холодное время года обливал водой и выводил на улицу. Такого рода взаимоотношения продолжались на протяжении года. В октябре 2016 года следы побоев на теле девочки заметила бабушка-опекун, она обратилась в правоохранительные органы. В рамках расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый ранее был судим за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств. Следователям молодой человек пояснил, что такими способами пытался приучить потерпевшую соблюдать обычаи его национальности. Следователям в органы полиции направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления", - говорится в материалах следствия.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) и приговорен к наказанию в виде лишения свободы на 4 года 6 месяцев. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.