Четвероногие сотрудники СБНОН Алиша и Нани выявили 7,5 кг наркотиков

28 июля примерно в 21.00 в ходе оперативно-разыскных мероприятий под кодовым наименованием "Кара-Куурай" сотрудниками наркоконтроля совместно с ГУВД Чуйской области на посту Сосновка была остановлена автомашина марки "Фольксваген-Пассат" под управлением 24-летнего А.Н. Внутри автомобиля находились двое пассажиров, которые вызвали подозрение у правоохранителей.

В ходе осмотра автомашины кинологическими собаками по кличке Алиша и Нани, под капотом было обнаружена и изъята сумка синего цвета, внутри которой находились прозрачные полимерные свертки разной величины в количестве 12 штук с порошкообразным веществом зеленовато-коричневого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли и 2 прозрачных полимерных свертка со спрессованным веществом коричневого цвета в виде брикетов в количестве 37 штук.

Согласно проведенному исследованию, изъятый материал является наркотическим средством – гашишем. Общий вес изъятых веществ составил 7 кг 482 грамма.

По данному факту следственным отделом ОВД Жайылского района возбуждено уголовное дело по статье 246 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта") УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления были задержаны 40-летний Ш.Р. и 32-летний Б.Т.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района. Ведется следствие.