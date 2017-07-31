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Кыргызстанский режиссер Актан Арым Кубат признан лучшим на МКФ в Астане

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Айдана Абдуваитова

Кыргызстанский режиссер Актан Арым Кубат признан лучшим на международном кинофестивале "Евразия" в Астане. Об этом сообщили в Фонде развития кинематографа.

Кинофестиваль проходил с 22 по 28 июля в Астане. В конкурсе приняли участие 296 картин. Это полнометражные и короткометражные ленты, авторское, жанровое и документальное кино.

Жюри определило победителей в пяти конкурсах. Обладательницей статуэтки кинофестиваля "Евразия" стала грузинская актриса Ия Шуглиашвили, сыгравшая в фильме "Моя счастливая семья". Номинация "Лучшая мужская роль" у актера из Азербайджана Курбана Исламова. Главными призами были отмечены картины российских и кыргызстанских режиссеров.

Кыргызский фильм "Кентавр" участвовал в основной программе и победил в номинации "Лучшая режиссерская работа". Гран-при конкурса достался казахстанской картине "Оралман".

Фильм "Кентавр" рассказывает о метафизической связи между лошадью и человеком. Главным героем является подросток по прозвищу Кентавр. Он считает кыргызов потомками тех кентавров, о которых говорится в древнегреческих мифах, и уверен, что боги наказали его народ за грехи. Но если найти настоящего скакуна и проскакать ночью по степи с молитвой о прощении, то они могут простить народ.

Ранее лента завоевала приз Международной конфедерации авторского кино CICAE на Берлинале и на МКФ в Бельгии.

URL: http://www.vb.kg/364110
Теги:
кино
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