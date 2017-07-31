Сотрудничество в области усыновления между Кыргызстаном и США продолжится

Глава Минтруда и соцразвития Таалайгуль Исакунова и посол США в КР Шейла Гуолтни обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в области международного усыновления. Об этом сообщили в Министерстве труда и социального развития КР.

По словам министра Таалайгуль Исакуновой, на сегодняшний день в Кыргызстане восемь аккредитованных организаций из США участвуют в процессе международного усыновления.

"Безусловно, каждый ребенок должен воспитываться в семье. И если есть родители за границей, которые желают усыновить детей, несмотря на ограниченность здоровья, мы должны дать возможность детям на счастливую жизнь в окружении семьи. Поэтому процесс усыновления должен быть максимально упрощен", - сказала Исакунова.

На встрече она также проинформировала о разработанном проекте Положения об оплате труда лицам, ухаживающим за детьми с ограниченными возможностями здоровья. Документ разработан с целью оказания поддержки родителей или законных представителей, ухаживающих за ребенком с ОВЗ. Так как, к сожалению, зачастую родители из-за финансовых затруднений оставляют детей в домах-интернатах.

В свою очередь посол США в КР Шейла Гуолтни отметила, что, несмотря на то, что она уходит с должности, сотрудничество между министерством и посольством США в области международного усыновления продолжится.