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Прошла уже 14-я встреча между рабочими группами КР и РУз по вопросам границ

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ВБ

Рабочие группы правительственных делегаций КР и РУз вновь встретились.

В период с 20 по 29 июля в городе Бишкек состоялась очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Узбекистана по вопросам делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

В целях ознакомления с ходом проводимой совместной работы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков принял специального представителя правительства по приграничным вопросам в ранге первого заместителя главы аппарата правительства КР Курбанбая Искандарова и руководителя узбекской делегации – посла по особым поручениям, советника министра иностранных дел РУз Ильхома Неъматова.

Стороны проинформировали Жээнбекова о ходе переговорного процесса по определению прохождения линии госграницы сопредельных республик.

Кроме того, Неъматова вместе с Чрезвычайным и Полномочным Послом РУз в КР Комилем Рашидовым принял вице-премьер-министр Жениш Разаков, который выслушал их предложения по отдельным вопросам межгосударственных отношений и высказал свое положительное мнение по поводу активизации совместных встреч и ускорения двусторонней работы по делимитации и демаркации кыргызско-узбекской госграницы.

С момента возобновления переговоров, начиная с августа 2016 года по 31 июля 2017 года, проведены четырнадцать встреч рабочих групп правительственных делегаций двух стран.

В целом встреча прошла на конструктивной основе и в дружественной атмосфере. По итогам переговоров подписан соответствующий протокол и достигнута договоренность о проведении очередной встречи рабочих групп на территории Узбекистана.

URL: http://www.vb.kg/364113
Теги:
граница, Узбекистан
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