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Пожилые люди осваивают компьютер и интернет. Красный Полумесяц готов помочь

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ВБ

В клубе пожилых Красного Полумесяца Кыргызстана открылись курсы компьютерной грамотности.

В организации уверены, это позволит пенсионерам увидеть новые грани своей самореализации, возможностей, обеспечит их адаптацию в современном мире, а также сформирует активную жизненную позицию.

"Мы хотим, чтобы пожилые люди в Кыргызстане не отставали от своих детей и внуков, кроме того, большой интерес у них вызывают безграничные возможности мировой сети интернет, многие хотят сами научиться ей пользоваться. Ведь нет ничего проще, чем посмотреть в интернете и узнать режим работы нужных учреждений, посетить страничку санатория, в который предлагают путевку и т.д. А сколько интересного можно узнать на сайтах о здоровье и кулинарии", - отмечают в КПК.

Отметим, на базе Красного Полумесяца Кыргызстана имеются 7 клубов для пожилых в Чуйской, Иссык-Кульской областях и в городе Бишкек. Подопечные бабушки и дедушки занимаются рисованием, шьют, рукодельничают, занимаются гимнастикой, а также просто пьют чай и поют.

URL: http://www.vb.kg/364115
Теги:
пожилые люди, Красный Полумесяц
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