Вниманию паломников! Кыргызстанцы должны доплатить $540 за повторный хадж

Министерство Хаджа Саудовской Аравии буквально перед началом паломничества внесло изменение в тарифы. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КР, которое является организатором хаджа.

В пресс-службе муфтията "ВБ" пояснили, что ценовую политику устанавливает принимающая сторона - Саудовская Аравия. Если в прошлые года плата взималась только за полет, проживание и сам хадж в Мекку (в этом году тариф составил $2760), то начиная с этого года кыргызстанцы, во второй раз выезжающие в Мекку, должны доплатить $540 за повторную визу. Таким образом, в этом году хадж для них обойдется в общей сложности в $3300.

"Министерство Хаджа Саудовской Аравии буквально за 10 дней до вылета наших паломников ввело некоторые изменения в получении визы для совершения хаджа. Теперь получение повторной визы на хадж будет стоить 540 долларов (2000 риалов). Эти изменения были внесены после принятия закона о сборах советом Министров КСА. Человек, совершивший хадж либо в 2015, либо в 2016 году, должен будет оплатить сборы в КСА за получение хадж-визы. Те, кто отправляется впервые, не платят эту сумму", - предупредили в муфтияте.

Там отметили, что в этом году для паломников из Кыргызстана будут улучшены условия. Для них построены новые шатры, оборудованные современными кондиционерами, и предоставлены новые автобусы для перевозок.

"Мы ведем разъяснительную работу и паломники с пониманием отнеслись к изменениям со стороны Министерства хаджа. Никто не отказался от паломничества и готовы доплатить", - добавили в пресс-службе.

Первая группа паломников из Кыргызстана вылетит в Саудовскую Аравию 7 августа, а последняя - 20 августа. 5-6 сентября паломники начнут возвращаться на родину. В этом году хадж совершат 4585 паломников из Кыргызстана.

По всем интересующим вопросам можно обращаться по номерам: 0312 48-67-67; 0558, 0778, 0708 48-61-67.