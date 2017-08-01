Шестеро кыргызстанцев готовятся на международный турнир по эр-эниш в Астане

Команда Кыргызстана примет участие в международном турнире по борьбе на лошадях эр-эниш, который пройдет с 16 по 18 августа на ипподроме "Казанат" в Астане (Казахстан). Состязания пройдут в рамках выставки "ЭКСПО-2017".

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, чтобы подготовиться команда, из шести борцов отправилась в Чолпон-Ату на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 16 августа. После чего кыргызстанцы отправятся на состязания.

Сборы проходят под руководством главного тренера Нияза Курманкулова и старшего наставника Адыла Кукеева.

В составе сборной готовятся:

Калыбек Бузурманкул уулу – до 75 кг; Жекшен Турдубеков - до 70 кг; Маратбек Алтымышов - до 90 кг; Кумушбек Кыдыралиев - свыше 90 кг; Канат Алпанов - свыше 90 кг; Руслан Карагулов – до 90 кг.

Отметим, на подготовку команды Дирекция по национальным видам спорта собирается выделить 300 тысяч сомов.

Как сообщается, турнир проводится в целях пропаганды политики укрепления межнациональной дружбы и взаимопонимания между народами.