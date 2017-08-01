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Шестеро кыргызстанцев готовятся на международный турнир по эр-эниш в Астане

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Гулиза Авазова

Команда Кыргызстана примет участие в международном турнире по борьбе на лошадях эр-эниш, который пройдет с 16 по 18 августа на ипподроме "Казанат" в Астане (Казахстан). Состязания пройдут в рамках выставки "ЭКСПО-2017".

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, чтобы подготовиться команда, из шести борцов отправилась в Чолпон-Ату на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 16 августа. После чего кыргызстанцы отправятся на состязания.

Сборы проходят под руководством главного тренера Нияза Курманкулова и старшего наставника Адыла Кукеева.

  1. В составе сборной готовятся:

  1. Калыбек Бузурманкул уулу – до 75 кг;
  2. Жекшен Турдубеков - до 70 кг;
  3. Маратбек Алтымышов - до 90 кг;
  4. Кумушбек Кыдыралиев - свыше 90 кг;
  5. Канат Алпанов - свыше 90 кг;
  6. Руслан Карагулов – до 90 кг.

Отметим, на подготовку команды Дирекция по национальным видам спорта собирается выделить 300 тысяч сомов.

Как сообщается, турнир проводится в целях пропаганды политики укрепления межнациональной дружбы и взаимопонимания между народами.

URL: http://www.vb.kg/364117
Теги:
Госагентство физкультуры и спорта, национальные виды спорта, спорт
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