Шестеро кыргызстанцев готовятся на международный турнир по эр-эниш в Астане

Команда Кыргызстана примет участие в международном турнире по борьбе на лошадях эр-эниш, который пройдет с 16 по 18 августа на ипподроме "Казанат" в Астане (Казахстан). Состязания пройдут в рамках выставки "ЭКСПО-2017".
Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, чтобы подготовиться команда, из шести борцов отправилась в Чолпон-Ату на учебно-тренировочные сборы, которые продлятся до 16 августа. После чего кыргызстанцы отправятся на состязания.
Сборы проходят под руководством главного тренера Нияза Курманкулова и старшего наставника Адыла Кукеева.
Отметим, на подготовку команды Дирекция по национальным видам спорта собирается выделить 300 тысяч сомов.
Как сообщается, турнир проводится в целях пропаганды политики укрепления межнациональной дружбы и взаимопонимания между народами.