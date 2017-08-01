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Вечная слава! Мемориальная доска летчиков-героев отправится в Россию

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ВБ

31 июля на базе войсковой части № 23565 Сил воздушной обороны ВС КР состоялся митинг по передаче мемориальной доски в память о подвиге Героя Советского Союза младшего лейтенанта Исмаилбека Таранчиева и его борт-стрелка Алексея Ткачева, повторивших подвиг Николая Гастелло в районе города Нарва, Эстония. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

В мероприятии приняли участие командующий СВО ВС КР полковник Кылычбек Айдаралиев, представители Чуйской областной администрации, российской авиабазы в г. Кант, поискового движения Кыргызстана "Наша Победа - Биздин Жениш", родственники Исмаилбека Таранчиева, ветераны военной авиации, а также личный состав войсковой части 99718.

Мемориальная доска с именами героев была передана заместителю командира российской авиабазы Дмитрию Девяткину для отправки в Смоленскую область РФ.

Акции по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны и восстановлению истории военной авиации проводятся Генштабом ВС КР уже не первый раз - с начала года состоялось открытие мемориальной доски в память о летчиках Одесской школы пилотов 6 февраля 2017 года в Бишкекском колледже архитектуры и менеджмента, митинг в день совершения подвига Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева в селе Беш-Кунгей, открытие в селе Григорьевка Иссык-Кульской области мемориальной доски в память о подвиге экипажа Ил-2 Николае Гурине и Павле Арбузове и др.

Справочно: 18 марта 1944 года экипаж самолета Ил-2 в составе командира младшего лейтенанта Исмаилбека Таранчиева (родился в поселке Беш-Кунгей Киргизской ССР) и стрелка, младшего сержанта Алексея Ткачева (родился в поселке Шуклино Смоленской области) 566-го штурмового авиационного полка 277-й штурмовой авиационной дивизии, выполняя задание в районе Нарва, Эстонская ССР, направил горящий самолет в скопление вражеских танков. За этот подвиг младшему лейтенанту И. Таранчиеву присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.

URL: http://www.vb.kg/364118
Теги:
авиация, ВОВ, Генеральный штаб
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