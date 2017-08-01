В Люксембурге вступает в силу закон о добыче ресурсов на астероидах

Правительство Люксембурга дало зеленый свет ранее принятому парламентом закону, который предоставляет компаниям права на ресурсы, добываемые в космосе, пишет Хайтек со ссылкой на SpaceNews. Над законом работали с прошлого года и с 1 августа он вступает в силу.

Первая статья закона говорит о том, что космические ресурсы могут принадлежать частным компаниям. Именно она должна подтолкнуть бизнес развивать космические проекты по добыче полезных ископаемых. В 2015 году в США был принят закон о конкуренции в космосе, который подразумевает схожие возможности. Люксембург же стал первой страной в Европе, официально разрешившей частному бизнесу добычу ресурсов в космосе.

По большей части люксембургский закон повторяет американский аналог. Но есть исключение: чтобы пользоваться положениями этого закона, компании не обязательно находиться на территории Люксембурга. В законе описывается, что собственностью считаются только уже извлеченные ресурсы. Таким образом в Люксембурге попытались не войти в противоречие с основным документом, регулирующим освоение космоса - международным Договором о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, который подписали 126 государств. Он запрещает государствам претендовать на владение космическими телами или их частями. В США и Люксембурге считают, что владение добытыми ресурсами не относится к владению небесными телами.

Принятие закона является одной из вех программы SpaceResources.lu. Люксембург принял ее в надежде превратить страну в ключевого игрока в будущей индустрии добычи космических ресурсов. Страна собирается потратить не менее 200 млн евро на ее реализацию. В результате в Люксембурге уже зарегистрировались несколько специализированных компаний. Например, Deep Space Industries, которая работает над созданием добывающего космического корабля, или стартап Planetary Resources, разрабатывающий исследовательские спутники.

В 2023 зонд NASA должен долететь до астероида, запасы железа на котором оцениваются в $10 000 квадриллионов. Эксперты прогнозируют, что добыча космических ресурсов может начаться уже через 10 лет.