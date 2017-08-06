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Водитель, не усни за рулем! Советы ГУПМ перед дальней поездкой

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Руслан Изреков

Водителям, отправляющимся в дальнюю дорогу, ряд советов, которые помогут избежать неприятностей во время преодоления дальней дистанции. Прежде всего, один из главных советов ГУПМ - поспать.

Дорожно-транспортные происшествия по вине водителей, которые уснули за рулем, как правило, характеризуются тяжкими последствиями.

Даже неуправляемый легковой автомобиль, двигающийся со скоростью до 80 км/ч, может натворить немало беды, не говоря уже о пассажирских автобусах и грузовых фурах. В отпускной период, когда многие автомобилисты отправляются на своих машинах к местам отдыха, количество происшествий, произошедших по вине уснувших водителей, существенно возрастает. Погодные условия также влияют на дорожно-транспортные условия. В сильный зной у водителя заметно снижается концентрация внимания. Уже после часа езды автомобилист при 30 °C чувствует усталость, хотя обычно он может проехать 5−6 часов. Но опасно не только это. На жаре сигналы об опасности, поступающие в мозг, притупляются, в результате снижается быстрота реакции и, соответственно, риск ДТП.

Когда хочется побыстрее добраться к месту назначения, водители часто проводят за рулем по 10-12 часов без перерыва на отдых, и это нередко приводит к негативным последствиям. Как недавний пример, в ГУПМ вспомнили случай, произошедший на автодороги "Ош-Баткен-Исфана" в автокатастрофе сразу погибло 2 человека, и одна из главных версий причин данного происшествия – из-за переутомления водитель уснул за рулем. В связи с этим ГУПМ решила дать водителям, отправляющимся в дальний путь, ряд полезных советов, которые помогут уберечься от беды:

  1. перед дальней дорогой водителю обязательно необходимо хорошо выспаться
  2. не менее 7 часов;
  3. перед дорогой не следует принимать успокаивающих лекарств и переедать;
  4. не следует пытаться проехать сразу 500-600 км без остановки;
  5. каждые 2 часа пути нужно делать 15-минутные перерывы на отдых;
  6. если в салоне есть курящие, необходимо почаще проветривать салон;
  7. наилучший способ борьбы с переутомлением – сон.

Если водитель почувствовал, что он засыпает за рулем, желательно остановиться в безопасном месте - и немного подремать - хотя бы 15-30 минут.

ГУПМ настоятельно просит водителей, беречь себя и окружающих!

URL: http://www.vb.kg/364122
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
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