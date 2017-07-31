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Кыргызстанский танцор показал свое выступление на America's Got Talent

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Айдана Абдуваитова

Кыргызский танцор Солто Эсенгулов выступил на американском шоу талантов America's Got Talent. Видео своего выступления он опубликовал на своей странице в Facebook.

Танцор опубликовал второе видео выступления с напарником Tyrone из США.

Ранее он показал своим подписчикам видео предыдущего выступления на конкурсе. Дуэт не смог пройти в следующий этап.

America's Got Talent транслируется по телеканалу NBC. В финале шоу победитель получит главный приз - $1 млн и возможность участия в других проектах. Группа "Тумар КР" также участвовала в отборочном этапе шоу, но не смогла пройти в следующий тур.

URL: http://www.vb.kg/364123
Теги:
шоу-бизнес
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