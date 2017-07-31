Батыралиев: Несостоявшаяся мать не может рассчитывать на полное оправдание

Необходимо с самого раннего возраста в процессе воспитания в семье прививать детям нравственные семейные ценности и воспевать оду материнству и родительской ответственности, заявил сегодня министр здравоохранения Талантбек Батыралиев, комментируя инцидент с брошенным в туалетную яму новорожденным ребенком в Арча-Бешике.

Министр считает, что ни одно обстоятельство не оправдывает женщину, которая отказывается от своего ребенка таким образом. Вместе с тем Батыралиев отметил, что законодательство позволяет женщине регулировать свое репродуктивное здоровье, в частности, сделать аборт или отказаться от материнских прав без угрозы жизни и здоровью ребенку.

"Какая бы ни была причина у совершившей этот поступок женщины и несостоявшейся матери, она не может рассчитывать на полное оправдание. Конечно, разные бывают жизненные обстоятельства и ситуации и, прежде чем делать окончательные выводы, необходимо установить её личность, обследовать на вменяемость и провести расследование. Однозначно, что подобные действия, такие как нежелательная и незапланированная беременность при наличии разных заболеваний, попытки избавиться от новорожденных детей и др. повышают показатели материнской и детской смертности в стране. И это тем более несправедливо, когда кто-то не может иметь ребенка, а кто-то добровольно и таким преступным методом пытается отказаться от того, что дал Бог.

Мое мнение, что никакие меры наказания и другие насильственные меры не решат проблемы. Наши женщины, согласно закону, наделены репродуктивными правами и вправе регулировать вопросы своего материнства заблаговременно, задолго до рождения детей. Простая превентивная мера – предоставить женщине свободное право сделать свой осмысленный выбор и добровольно отказаться от своего ребенка, не боясь гонений и порицания со стороны общественности. И еще, конечно, необходимо с самого раннего возраста в процессе воспитания в семье прививать детям нравственные семейные ценности и воспевать оду материнству и родительской ответственности", - сказал министр.

Напомним, сегодня в туалетной яме в жилмассиве Арча-Бешик была обнаружена новорожденная девочка. По словам врачей, состояние малышки тяжелое. Сейчас новорожденная находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Предварительный диагноз: "переохлаждение и аспирационный синдром". Милиция разыскивает женщину.