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В жилмассиве Ак-Ордо появится школа в лучших традициях

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Родион Решетов

Сегодня, 1 августа, в ходе пресс-тура премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом строительства школы в жилом массиве Ак-Ордо. Как отметил глава кабмина, учебное заведение ему понравилось, так как оно возводится по современным нормам строительства.

Отметим, работы были начаты в октябре прошлого года, дата завершения - октябрь этого года. Общая стоимость составляет почти 176 миллионов сомов. Данная школа рассчитана на 960 учеников.

"Эта школа сделана в лучших традициях. В городе Бишкеке она не единственная. Здесь есть свои дополнения, например, появятся уроки мастерства, труда. Кроме того, на территории около двух гектаров будет расположен стадион и место отдыха для людей. Помимо этого, будет предусмотрено освещение тротуаров", - сказал начальник общественного государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов.

URL: http://www.vb.kg/364128
Теги:
мэрия, Сооронбай Жээнбеков, строительство, школа
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Комментарии
Айбек Абылгазиев
01.08.2017, 13:40
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Комментариев: 58

У нас в Кок-Жаре в прошлом году построили и сдали в эксплуатацию огромный детский сад. И еще в 6 микрорайоне построили детский сад. Я если честно удивлен и очень рад, что нынешнее правительство много строит такие социальные обьекты. При предыдущих руководителях страны такого небыло! Молодцы, держите в таком же духе. 

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