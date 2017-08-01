В жилмассиве Ак-Ордо появится школа в лучших традициях

Сегодня, 1 августа, в ходе пресс-тура премьер-министр Сооронбай Жээнбеков ознакомился с ходом строительства школы в жилом массиве Ак-Ордо. Как отметил глава кабмина, учебное заведение ему понравилось, так как оно возводится по современным нормам строительства.

Отметим, работы были начаты в октябре прошлого года, дата завершения - октябрь этого года. Общая стоимость составляет почти 176 миллионов сомов. Данная школа рассчитана на 960 учеников.

"Эта школа сделана в лучших традициях. В городе Бишкеке она не единственная. Здесь есть свои дополнения, например, появятся уроки мастерства, труда. Кроме того, на территории около двух гектаров будет расположен стадион и место отдыха для людей. Помимо этого, будет предусмотрено освещение тротуаров", - сказал начальник общественного государственного управления капитального строительства мэрии Бишкека Сталбек Омурканов.