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Совбез меняет систему предотвращения чрезвычайных ситуаций в КР

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ВБ

Алмазбек Атамбаев 31 июля подписал решение Совета безопасности КР "О мерах по повышению эффективности работы системы предотвращения чрезвычайных ситуаций в КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Совбез отмечает, что несмотря на предпринимаемые усилия со стороны государства, характер, частота и масштабы произошедших в республике чрезвычайных ситуаций, величина ущерба и затрат государственных ресурсов, а также количество погибших и пострадавших людей не имеют тенденции к снижению.

Реалии сегодняшнего дня требуют незамедлительного переформатирования ведомственного мышления и функциональности государственных структур от первичности мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к доминированию системы их предупреждения и выстраиванию устойчивой архитектуры безопасности. При этом под предотвращением чрезвычайных ситуаций не должна пониматься только деятельность одного отдельного государственного органа – МЧС КР.

На сегодняшний день для снижения угроз разных природных процессов необходимо отселить 17 587 семей, из них 13 298 отселены, 4 289 - не отселены (из них 2 037 семей не получили земельные участки и государственные субсидии, а 2 252 семьи получили земельные участки и государственные субсидии).

При этом до настоящего времени не снята проблема выдачи ипотечных сертификатов и государственных субсидий на строительство, реконструкцию индивидуальных жилых домов лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, происшедших на территории республики.

URL: http://www.vb.kg/364132
Теги:
Алмазбек Атамбаев, МЧС, стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации
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Банин Александр
01.08.2017, 10:04
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Реалии сегодняшнего дня требуют незамедлительного переформатирования ведомственного мышления и функциональности государственных структур от первичности мер по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций к доминированию системы их предупреждения и выстраиванию устойчивой архитектуры безопасности. При этом под предотвращением чрезвычайных ситуаций не должна пониматься только деятельность одного отдельного государственного органа – МЧС КР.

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