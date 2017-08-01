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101 штука прессованных брикетов гашиша - таков улов сотрудников СБНОН

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Руслан Изреков

Сотрудники УСБНОН по г. Ош и Ошской области изъяли свыше килограмма наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

30 июля был проведен рейд под кодовым названием "Кара-Куурай". В ходе оперативных мероприятий под подозрение правоохранителей попал 59-летний К. А., житель села Кыпчак-Талаа Ноокенского района Джалал-Абадской области.

При проверке его автомобиля сотрудники наркоконтроля обнаружили на переднем пассажирском сиденье пакет с шестью свертками, внутри которых оказалось вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом дикорастущей конопли.

Всего была изъята 101 штука прессованных брикетов наркотического средства гашиш. Общий вес составил 1 кг 212 граммов.

По данному факту Главным следственным управлением по Южному региону возбуждено уголовное дело по статье 246 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели сбыта") УК КР.

Задержанный водворен в ИВС УВД г. Оша. Ведется расследование.

URL: http://www.vb.kg/364133
Теги:
ГУБНОН, Джалал-Абадская область, наркотики
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Комментарии
Адилет Кадыров
01.08.2017, 09:44
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Даю 100%, что половину этого сами же менты скурят и продадут! Всегда так делают!

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