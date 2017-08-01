Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков проверил инфекционную больницу

Сегодня, 1 августа, в ходе пресс-тура премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков ознакомился с модернизацией республиканской инфекционной больницы. Глава кабмина отметил важность работ по реконструкции, а также строительству новых корпусов и отделений.

В свою очередь главный врач республиканской инфекционной больницы рассказал главе правительства о том, что на территории больницы открыто отделение краткосрочного пребывания, в котором пациенты могут находится 24 часа. В основном здесь лечат тех больных, которым не требуется стационарное лечение, но нужен присмотр. Уникальность этого отделения в том, что пациенты могут долечиться у себя на дому. В тяжелых случаях используется только стационарный уход.

Кроме того, есть еще ряд проектов по совершенствованию данного медицинского учреждения.

"Проводится большая работа по привлечению инвестиций. Так, для нашей больницы привлечены инвестиции с Южной Кореи. Договор о строительстве пятиэтажного корпуса на 150 человек уже подписан. И сейчас премьер-министр пообещал, что ускорит этот процесс", - сказал главный врач республиканской клинической больницы Гульжигит Аалиев.

Он также добавил, что еще одной проблемой являются мизерные зарплаты. Так, молодой специалист, окончив институт, получает в месяц всего пять тысяч сомов. Поэтому большинство врачей не желают работать в инфекционной больнице. Но он отметил, что этот вопрос пообещали решить в скором времени.