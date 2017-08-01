Погода
$ 68.69 - 68.93
€ 80.57 - 81.70

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков проверил инфекционную больницу

332  2
Родион Решетов

Сегодня, 1 августа, в ходе пресс-тура премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков ознакомился с модернизацией республиканской инфекционной больницы. Глава кабмина отметил важность работ по реконструкции, а также строительству новых корпусов и отделений.

В свою очередь главный врач республиканской инфекционной больницы рассказал главе правительства о том, что на территории больницы открыто отделение краткосрочного пребывания, в котором пациенты могут находится 24 часа. В основном здесь лечат тех больных, которым не требуется стационарное лечение, но нужен присмотр. Уникальность этого отделения в том, что пациенты могут долечиться у себя на дому. В тяжелых случаях используется только стационарный уход.

Кроме того, есть еще ряд проектов по совершенствованию данного медицинского учреждения.

"Проводится большая работа по привлечению инвестиций. Так, для нашей больницы привлечены инвестиции с Южной Кореи. Договор о строительстве пятиэтажного корпуса на 150 человек уже подписан. И сейчас премьер-министр пообещал, что ускорит этот процесс", - сказал главный врач республиканской клинической больницы Гульжигит Аалиев.

Он также добавил, что еще одной проблемой являются мизерные зарплаты. Так, молодой специалист, окончив институт, получает в месяц всего пять тысяч сомов. Поэтому большинство врачей не желают работать в инфекционной больнице. Но он отметил, что этот вопрос пообещали решить в скором времени.

URL: http://www.vb.kg/364134
Теги:
Минздрав, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
01.08.2017, 10:55
Карма: -24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 73
Минусов: 97
Комментариев: 96

В этой инфекционке можно снимать фильмы ужасов, даже декорации не нужны, приезжай и снимай.

0
Цитировать
Жалоба модератору
begaim ryskulova
01.08.2017, 10:57
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

Чолпон Шакирова

В этой инфекционке можно снимать фильмы ужасов, даже декорации не нужны, приезжай и снимай.

Именно поэтому премьер обратил внимание и приехал лично проверить.Впрочем не всё так плохо, в том году отремонтировано отделение дерматологии,  в этом 


В свою очередь главный врач республиканской инфекционной больницы рассказал главе правительства о том, что на территории больницы открыто отделение краткосрочного пребывания, в котором пациенты могут находится 24 часа.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  