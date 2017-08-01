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Внук Назарбаева возглавил Федерацию альпинизма

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Бывший заместитель акима Астаны бизнесмен Нурали Алиев, старший внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, возглавил Федерацию альпинизма и спортивного скалолазания (ФАиСС), сообщают местные новостные агентства.

Опубликованное на сайте федерации сообщение о том, что новым президентом федерации избран внук Назарбаева Нурали Алиев, датировано 27 июля. Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева от его дочери Дариги Назарбаевой – Нурали Алиев – занимал должность заместителя акима Астаны с декабря 2014 года, в марте 2016 года он объявил о своем уходе с этой должности.

В апреле 2016 года имя 32-летнего Нурали Алиева всплыло в "панамских архивах" - публикациях данных об офшорных счетах политиков и бизнесменов. В некоторых странах публикации этих данных приводили к скандалу и громким отставкам. В Казахстане материал-расследование Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) не вызвал реакции. Генеральная прокуратура Казахстана заявила тогда, что расследования по представленным в этих документах сведениям не инициировано в связи с тем, что "достоверных сведений об источниках этой информации нет".

URL: http://www.vb.kg/364135
Теги:
альпинизм, Казахстан, спорт, Нурсултан Назарбаев
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