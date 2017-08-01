"Переходи на О! + TV" - Всё включено для вашего отдыха

Всё, о чем бы вы не подумали: безлимитный интернет, бесплатные звонки, SMS – включено в тарифы линейки "Переходи на О! + TV". Мобильный оператор О! позаботился о вашем комфорте на берегу жемчужины, чтобы вы могли наслаждаться беззаботным отдыхом и делиться своими впечатлениями с близкими бесконечно. Отличный 4G-сигнал сети О! доступен по всему Иссык-Кулю - как на северном, так и на южном берегу.

Всё и сразу

Пакетные тарифные планы давно стали визитной карточкой мобильного оператора О! и зарекомендовали себя с лучшей стороны среди клиентов, ведь они гораздо выгоднее, чем оплата "поштучно". С ними не нужно проверять баланс по три раза в день, подключать дополнительные услуги. Можно легко прогнозировать свои затраты на связь.

Экономия до 70%

При подключении любого тарифа линейки "Переходи на О! + TV" можно ощутить от 10 до 70% экономии по сравнению с обычными НЕпакетными тарифами. Ведь если у вас обычный тариф, вам придётся строго следить за тем, сколько же минут вы проговорили в сети? А вне сети? Сколько эсэмэсок отправили? Не превысило ли количество скачанных мегабайт установленный лимит и так далее.

Благодаря актуальным предложениям от мобильного оператора О! можно не только свободно пользоваться одним из главных благ современной цивилизации – скоростным мобильным интернетом, общаться бесконечно долго, но ещё и смотреть ТВ (до 130 телеканалов) без проводов.

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