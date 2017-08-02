20-летняя кыргызстанка участвует в международном конкурсе топ-моделей

Кыргызстан на международном конкурсе моделей представит 20-летняя Ырысгуль Кенжебаева. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Об участнице из Кыргызстана известно, что она учится в Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына. Девушке 20 лет, в модельном бизнесе она с 17 лет. В 2015 году она вошла в топ-5 моделей на международном конкурсе Asia model festival 2015 в Южной Корее.

Сейчас идет онлайн-голосование, финал конкурса состоится 9 сентября в Анталье (Турция). Всего участвуют представительницы 30 стран.

Поддержать кыргызстанку можно, проголосовав за нее по ссылке.