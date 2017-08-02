Погода
$ 68.69 - 68.93
€ 80.57 - 81.70

20-летняя кыргызстанка участвует в международном конкурсе топ-моделей

178  0
Айдана Абдуваитова

Кыргызстан на международном конкурсе моделей представит 20-летняя Ырысгуль Кенжебаева. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Об участнице из Кыргызстана известно, что она учится в Кыргызском национальном университете имени Ж.Баласагына. Девушке 20 лет, в модельном бизнесе она с 17 лет. В 2015 году она вошла в топ-5 моделей на международном конкурсе Asia model festival 2015 в Южной Корее.

Сейчас идет онлайн-голосование, финал конкурса состоится 9 сентября в Анталье (Турция). Всего участвуют представительницы 30 стран.

Поддержать кыргызстанку можно, проголосовав за нее по ссылке.

URL: http://www.vb.kg/364137
Теги:
конкурс, шоу-бизнес
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  