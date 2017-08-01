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США ввели санкции против Мадуро

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Минфин США объявил о введении санкций против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Согласно принятому решению, все активы Мадуро в американской юрисдикции заморожены, гражданам США запрещено вести с ним дела, передает Лента.ру со ссылкой на сайт ведомства.

Мадуро был внесен в санкционный список на основании исполнительного указа, предусматривающего введение ограничительных мер в отношении венесуэльских должностных лиц, ответственных, по мнению Вашингтона, за "подрыв демократии".

Как отмечается, санкции были введены на следующий день после выборов в Национальную конституционную ассамблею (НКА), которая призвана "незаконно узурпировать конституционную роль демократически избранного национального собрания, переписать конституцию и установить авторитарный режим". Ведомство назвало Мадуро "диктатором, игнорирующим волю венесуэльского народа".

"Наказав Мадуро, Соединенные Штаты ясно заявляют о нашей оппозиции политике его режима и нашей поддержке народа Венесуэлы, который стремится вернуть свою страну к полноценной и процветающей демократии", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. "Любой, кто участвует в этой незаконной НКА, может быть в будущем подвергнут со стороны США санкциям за участие в подрыве демократических процессов и институтов в Венесуэле", - добавил он.

В Минфине обвинили венесуэльские власти в злоупотреблении правами граждан, репрессиях в отношении оппозиции и критиков режима, а также в том, что, несмотря на огромные запасы нефти, "десятки миллионов венесуэльцев голодают", причем режим "отказывается импортировать достаточное количество продовольствия" и "отвергает гуманитарную помощь".

При этом, как сообщает Reuters со ссылкой на ряд источников, в частности в Конгрессе США, решение о санкциях в отношении нефтяного сектора Венесуэлы не принято, однако такие меры по-прежнему рассматриваются.

30 июля в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание (конституционную ассамблею). Этот орган будет наделен полномочиями вносить изменения в конституцию страны.

18 июля президент США Дональд Трамп заявил, что если администрация Мадуро не отменит своих планов созвать 30 июля учредительное собрание, то Вашингтон предпримет "решительные и быстрые экономические действия".

В Венесуэле уже несколько месяцев продолжается противостояние между властью социалистов и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной недовольства стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть - главного экспортного продукта. Беспорядки идут с начала апреля, жертвами столкновений стало более 100 человек.

URL: http://www.vb.kg/364138
Теги:
США, Венесуэла, санкции
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