Столицей Олимпиады-2024 станет Париж

Международный олимпийский комитет в понедельник, 31 июля, официально сообщил, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, передает DW. Ранее газета Los Angeles Times сообщила, что Лос-Анджелес достиг соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении в этом городе XXXIV летних Олимпийских игр в 2028 году. Позже информация была подтверждена информагентствами. Лос-Анджелес в своей истории уже дважды становился хозяином Игр - в 1932 и 1984 годах, в обоих случаях это были летние Олимпиады.

Таким образом, Лос-Анджелес отказался от заявки на проведение Олимпиады 2024 года. Париж был единственным конкурентом американского города. Ранее на это право претендовали Рим, Будапешт и Гамбург, однако они сняли свои заявки.

Формальное голосование о месте проведения Олимпиады-2024 должно было состояться 13 сентября на сессии МОК в Лиме. Однако представители МОК неоднократно заявляли, что намерены достичь трехстороннего соглашения с Парижем и Лос-Анджелесом и еще до сессии МОК принять решение о местах проведения сразу двух Олимпийских игр - 2024 и 2028 годов.