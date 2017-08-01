Погода
$ 68.69 - 68.93
€ 80.57 - 81.70

Столицей Олимпиады-2024 станет Париж

149  0
www

Международный олимпийский комитет в понедельник, 31 июля, официально сообщил, что летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, передает DW. Ранее газета Los Angeles Times сообщила, что Лос-Анджелес достиг соглашения с Международным олимпийским комитетом (МОК) о проведении в этом городе XXXIV летних Олимпийских игр в 2028 году. Позже информация была подтверждена информагентствами. Лос-Анджелес в своей истории уже дважды становился хозяином Игр - в 1932 и 1984 годах, в обоих случаях это были летние Олимпиады.

Таким образом, Лос-Анджелес отказался от заявки на проведение Олимпиады 2024 года. Париж был единственным конкурентом американского города. Ранее на это право претендовали Рим, Будапешт и Гамбург, однако они сняли свои заявки.

Формальное голосование о месте проведения Олимпиады-2024 должно было состояться 13 сентября на сессии МОК в Лиме. Однако представители МОК неоднократно заявляли, что намерены достичь трехстороннего соглашения с Парижем и Лос-Анджелесом и еще до сессии МОК принять решение о местах проведения сразу двух Олимпийских игр - 2024 и 2028 годов.

URL: http://www.vb.kg/364141
Теги:
Олимпийские игры, Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  