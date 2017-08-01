Таможней изъят контрабандный сок в коробках от лапши быстрого приготовления

Сотрудниками оперативной таможни "Юг" выявлен незаконный ввоз напитков на территорию ЕАЭС. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

При проведении плановых мероприятий в районе города Ноокат на автодороге Баткен - Ош фискалами было проверено автотранспортное средство марки "Мерседес-Бенц 711" с госномерными знаками КР под управлением кыргызстанца А.у.М.

При осмотре грузового отсека был обнаружен товар в ассортименте: напитки сокосодержащие производства Республики Таджикистан под товарными марками ABC, REAL, COLA, Orange, "Вкусный мир", "Фрутомир", сокрытые под товаром производства КР - лапша быстрого приготовления "Алькони/Поваренок" в картонных коробках. В момент остановки водитель не смог предоставить какие-либо товаросопроводительные документы, оформленные в таможенном отношении, подтверждающие легальность ввоза данного товара на таможенную территорию ЕАЭС.

В связи с чем данная автомашина с товаром помещена на хранение до решения вопроса по существу. Общая стоимость вышеуказанных товаров составила 121 044 сома.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.