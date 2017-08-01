Какую роль играл Каптагаев в распространении идей исламских течений?

После распада Советского Союза, вместе с которым рухнула и коммунистическая идеология с жесткой установкой на атеизм, образовался своеобразный вакуум в духовной сфере. Это стало благоприятной почвой для возрождения веры, в страны СНГ хлынули миссионеры различного рода религиозных движений. Этот период в новой политической истории Центральной Азии иногда называют эпохой ренессанса ислама, которая охватила и Кыргызстан. Строились мечети, открывались медресе, начали работать различные религиозные фонды.

Но вместе с традиционными для региона исламскими течениями в страну устремились и эмиссары радикальных движений, чьи идеологические воззрения были опасны для государства и народа. Это прежде всего ваххабизм и салафизм, активно развернула свою деятельность и запрещенная во многих странах религиозная партия "Хизб ут-Тахрир".

Как тогда казалось, на пути деструктивных течений должны были стать государственные комиссии по делам религий, которые и должны были разделять зерна от плевел путем регистрации или отказа от допущения в страну религиозных движений, запрета их деятельности. Но ставшие во главе этих комиссий люди, охваченные идеей быстрого обогащения, использовали госкомиссии для своих корыстных целей, превратив эти структуры в свою кормушку. В итоге за хорошие деньги получили право на деятельность радикальные организации, для которых важнее "бабла" были идеи установления теократических режимов, причем по лекалам своей идеологии, которая неоднозначно воспринималась в исламском мире и вызывала жаркие споры, дискуссии и даже звучали обвинения в отступлении от канонов веры.

Недавно известный журналист Ырысбек Омурзаков в Фейсбуке опубликовал статью из своей газеты "Трибуна", в которой рассказывается о роли бывшего руководителя аппарата президента переходного периода Розы Отунбаевой Эмилбека Каптагаев в распространении ваххабизма в Кыргызстане. "Заурядный акаевец, несмотря на свою близость к семье экс-президента, должность получил в 1996 году. По его словам, он был инициатором образования государственной комиссии по делам религий Кыргызстана, поэтому его, мол, Акаев назначил первым директором. Но, судя по всему, Эмильбек Каптагаев не являлся адептом не совсем истиной исламской религии. В тот период было официально зарегистрировано множество религиозных организаций различных конфессий и направлений.

Как ярый проакаевский человек, он очень строго контролировал деятельность комиссии Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), вполне логично превратив её в собственную кормушку. Даже спецслужбы не могут точно дать ответ - сколько молодежи им были одурманены ваххабитскими идеями под личиной истинного ислама? Для этих целей через подставных лиц Каптагаевым был создан общественный фонд при ДУМК, который практически он сам и возглавлял через некоего Жумалы.

Нетрудно догадаться, что такой "опиум для народа" приносил огромные денежные средства. И спонсировали этот фонд не только юнцы, распространявшие экстремистскую литературу, но и зарубежные бородатые идеологи, мечтающие до сих пор втянуть нашу республику в мифическое халифатское царство. Во времена Аскара Акаева Каптагаев фактически не был "по зубам" компетентным органам. Более того, именно Эмильбек Саламатович являлся организатором встреч тогдашнего президента с известным лидером ваххабитов Камаловым Садыкжаном, с кем дружил и получал якобы от него солидную финансовую помощь.

После таких радушных и рандевушных посиделок в народной памяти запомнились слова Аскара Акаева: "Ваххабиттер деле жакшы эле адамдар экен го…" (Оказывается, ваххабиты тоже хорошие люди).

Каптагаев не только позволил ваххабитам открыто посещать Кыргызстан, но и организовал Общественный фонд Садыкжана Камалова "Кыргызстандагы ислам кызматташтыгынын Эл аралык борбору" (Международный центр исламского сотрудничества Кыргызстана), присвоив ему статус "при Духовном управлении мусульман Кыргызстана". Впрочем, как выяснится дальше, под благородной вывеской вынашивались религиозные каноны совсем не исламской трактовки. Затем этот статус всё-таки был снят на заседании Совета улемов ДУМК тогдашним муфтием мусульман КР Мажитовым Абсатаром, на котором рассматривался вопрос о принадлежности С.Камалова к ваххабизму.

Однако члены Совета улемов, в основном молдо Талип из Араванского района и некий молдо Кудрат, не смогли привести достаточно доказательств причастности Камалова к ваххабизму. А во многих мечетях священнослужители отклонились от канонов истинной мусульманской веры".

И, наверное, памятуя о своих коренных интересах, Каптагаев после апреля 2010 года, получив высокий пост, не оставил без внимания религию, что обернулось скандалами.

С религиозной сферой был связан скандал в 2011 году, тянувшийся долго. Глава конгресса мусульман Кыргызстана и Средней Азии Бакыт Нурдинов обвинял сына Каптагаева - сотрудника Департамента консульской службы МИД Кубанычбека Каптагаева - в продаже иностранцам хадж-виз, предназначавшихся для кыргызстанцев. Тень падала и на Каптагаева-старшего. Нурдинов сообщил, что Эмилбек Каптагаев назначил руководителем комиссии по вопросам проведения паломничества своего земляка Болота Абдрахманова, бывшего главу Госкомиссии по делам религий.

Бакыт Нурдинов напрямую обвинил в коррупции Кубана Каптагаева:

"Сын главы администрации президента руководил "черным" хадж-штабом по распределению виз среди паломников, - цитировало Нурдинова ИА "24.kg". - В деятельность Госкомиссии по делам религий с самого начала были "вплетены" коррупционные схемы. Руководство комиссии действовало в сговоре с руководителями хадж-групп. Кубан Каптагаев, опираясь на отца, незаконно продавал визы гражданам Ирана, Турции, Китая, Узбекистана, Таджикистана. Хотя кыргызстанцам визы предоставляются бесплатно, организаторы паломничества реализовывали их среди иностранцев по 2500–3000 долларов. Доказательство тому - арест гражданина Ирана, который пытался провезти через границу 140 поддельных виз".

Нурдинов сообщил, что в 2010 году Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 5140 квотированных виз, однако ими смогли воспользоваться лишь 3860 граждан республики. А две авиакомпании, получившие право на перевозку паломников, и вовсе сообщили о 3132 пассажирах.

Руководители групп собрали с паломников по 2300 долларов плюс 1000 сомов за рейс Бишкек - Джидда - Бишкек и 2400 долларов плюс 1000 сомов за рейс Ош - Джидда - Ош, притом что себестоимость авиаперелетов, по данным компаний-перевозчиков, не превышает 1500 долларов. Далее с паломников собрали по 25 долларов на лекарства, оплату врачей и поваров. Однако, по словам травматолога Нурлана Галбаева, на приобретение медикаментов было потрачено всего 60 тысяч сомов, а четырем врачам выдали по 400 долларов. То есть только на этом организаторы заработали 100 тысяч долларов. Кроме того, каждый паломник заплатил 20 долларов за одежду для хаджа, но до сих пор неизвестно, получили и надевали ли они эту одежду.

Лидер партии "Ар-Намыс" Феликс Кулов тогда потребовал отчета у Каптагаева. "Руководитель аппарата президента обязан отчитаться перед депутатами о работе своего сына по организации хаджа-2010", - цитирует Кулова ИА "24.kg". Феликса Шаршенбаевича поддержал арнамысовец Анвар Артыков:

"Депутаты создадут свою комиссию для проверки деятельности рабочей группы, занимавшейся организацией хаджа-2010, которую возглавлял сын Эмилбека Каптагаева. По предварительной информации, отдельным высокопоставленным чиновникам, которые входили в состав этой группы, удалось заработать до 10 миллионов евро".

Тогда скандал удалось как-то замять, следует учесть, что у Каптагаева тогда было все схвачено, даже Генеральная прокуратура, которой руководила Аида Салянова.

Был и другой скандал, с которым связано имя Каптагаева. Это гибель милиционеров и бойца спецназа "Альфа" от рук террористов группировки "Жайшуль Махди" в 2010 году. После ареста террористов их родственники обратились к Розе Отунбаевой и другим членам временного правительства с открытым письмом. Оно было сенсационным и скандальным по содержанию. "Наши дети вызволяли вас из камер ГКНБ. Они шли под пули 7 апреля, выносили раненых и развозили их по больницам, помогали в установлении порядка на юге республики, и за это по просьбе руководителя администрации президента Эмилбека Каптагаева мы уже готовили документы, чтобы наградить их. Сегодня наших сыновей называют террористами. Почему тогда вы работали с террористами?".

Ну а теперь о предыстории этого скандала.

3 июня 2010 года в Токмаке, городе в 60 километрах от Бишкека, примерно в 02.30 ночи неизвестные попытались взорвать молодежный развлекательный центр "Мегаполис". В ходе осмотра места ЧП оперативники нашли фрагменты ручной гранаты. Чуть позже на крыльце здания была найдена еще одна неразорвавшаяся граната. Чека у нее была вытащена и только по счастливой случайности второго взрыва не произошло.

9 июня в том же Токмаке, примерно в 16.00 какой-то человек подорвал гранату на втором этаже одного из торговых комплексов города, в итоге пострадали четыре человека, среди них ребенок.

8 сентября 2010 года в Бишкеке перед началом еврейского религиозного праздника Рош ха-Шана во двор единственной в Кыргызстане синагоги была брошена самодельная бомба.

30 ноября того же года теракт произошел в Бишкеке возле здания Дворца спорта, где проходил судебный процесс по расстрелу демонстрантов 7 апреля 2010 года. Тогда сдетонировало устройство, заложенное в канализационный колодец. Пострадали четверо милиционеров, стоявших в оцеплении.

В ночь с 19 на 20 декабря 2010 года после полуночи в Бишкеке на тренировочном автодроме напротив посольства США из пистолета Макарова был застрелен в автомашине гражданин А.Л. Алфёров. Как потом сообщалось, целью преступления было устранение свидетеля.

25 декабря этого же года в Бишкеке был предотвращен новый теракт. Около 5.30 утра правоохранительные органы обнаружили в центре Бишкека напротив здания ГУВД начиненный взрывчаткой и металлическими поражающими элементами (около 30 килограммов поражающих элементов - гвоздей, обрезков арматуры и болтов) автомобиль Land Rover. Бомба была снабжена часовым механизмом и должна была сработать в 8.45, когда в ГУВД проводится развод гарнизона и в здании находится большое количество людей. 29 декабря тогдашний председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кенешбек Душебаев дал пресс-конференцию, во время которой сообщил, что теракт возле ГУВД Бишкека и взрыв у Дворца спорта раскрыты, задержаны 9 подозреваемых и 5 человек объявлены в розыск. По его словам, они были также причастны к разбойному нападению на гражданина США, машину которого впоследствии заминировали около ГУВД Бишкека.

Дальше события развивались стремительно и трагически. 4 января 2011 года во время проверки паспортного режима в 8-м микрорайоне Бишкека из автоматического оружия были убиты трое милиционеров. По горячим следам было установлено, что нападение совершили Данияр Кадыралиев (кличка Абдувахаб), Советбек Исламов (кличка Абусалман), Эдиль Абдрахманов и Кайрат Салиев (клички Баро, Шура).

5 января неподалеку от Бишкека, на территории бывшего совхоза имени Стрельниковой, перед отдельно стоящим нежилым домом-дачей между селами Беш-Кунгей и Арашан развернулось настоящее сражение между силами спецназа и засевшими там боевиками, в результате которой двое джихадистов были убиты (один из них подорвал себя), а двум удалось скрыться.

Были уничтожены главарь террористов - 38-летний Советбек Исламов (самый старший из членов группы) и 26-летний Азим Султанкулов, а 24-летний Эдиль Абдрахманов был ранен и задержан. При штурме дома погиб боец спецподразделения "Альфа" лейтенант Жениш Бабараимов (он получил серьезные ранения и скончался по дороге в больницу).

Тогда ГКНБ сообщил, что членами террористической организации "Жайшуль Махди" являются кыргызстанцы и гражданин России, которые с 2007 года вынашивали свои преступные планы, а в 2010 году в доме одного из активных членов создали террористическую организацию под названием "Жамаат Кыргызстана "Жайшуль Махди", что в переводе с арабского языка означает "Армия праведного правителя". Советбек Исламов был избран так называемым амиром, то есть руководителем группировки, которому остальные принесли присягу на верность.

В 2013 году Октябрьский суд Бишкека признал 13 членов группировки виновными в организации и осуществлении терактов и приговорил часть из них к пожизненному заключению, а часть – к лишению свободы на 22-23 года.

Но после задержания, начала следствия, вдруг всплыли скандальные подробности. Выяснилось, что некоторые из членов "Жайшуль Махди" были связаны с некоторыми членами временного правительства. Газета "Эл Созу" в конце января 2011-го опубликовала документ, свидетельствующий о том, что по крайней мере один из опасных преступников, Эдиль Абдрахманов, был направлен на юг страны в июне 2010 года в составе специальной группы для организации гуманитарной помощи пострадавшим во время межэтнических столкновений. В СМИ появился так называемый "временный мандат", в котором перечислялся состав этой группы, был подписан руководителем аппарата временного правительства Эмилем Каптагаевым. Как писали СМИ, семь человек из этого списка были арестованы как организаторы терактов: Улукбек Тукеналиев, Анарбек Сейдалиев, Арслан Коргонбеков, Акынбек Маликов, Марат Исламов, Бакыт Кенжегулов и Эдиль Абдрахманов.

Руководитель Ассоциации неправительственных организаций Кыргызстана Токтайым Уметалиева, возглавлявшая отправленную на юг страны Каптагаевым спецгруппу, тогда заявила СМИ, что во время июньских событий Эмильбек Саламатович направил их сначала на охрану здания КТРК, а потом на юг. При этом Уметалиева подчеркнула, что Каптагаев лично знает обвиняемого Бакыта Кенжегулова, которого признали организатором терактов. Эти ребята на юге помогали разгружать гуманитарную помощь, они же поймали снайпера, который убивал людей, и они же помогли Азимбеку Бекназарову и Кубатбеку Байболову.

"Мы собрали гуманитарную помощь для пострадавших жителей Оша, а вечером 12 июня я получила временный мандат от Каптагаева. Эдиля Абдрахманова я отправила в аэропорт, чтобы он присмотрел за грузом. А Бакыт и другие ребята, которые не смогли улететь грузовым самолетом, в ночь с 12 на 13 июня отправились в Ош на машине. Каптагаев подготовил семь микроавтобусов для ополченцев - с ними и выехали мои ребята. …Знаю, что сбор ополченцев проходил возле Ошского рынка, и Каптагаев лично провожал их. В те дни многие люди хотели поехать на юг, чтобы защитить свои семьи и дома. Всех курировало временное правительство", - тогда отмечала Уметалиева.

Следствие по делам пойманных террористов так и не ответило на вопрос, какую роль играл Каптагаев и какие отношения были у него с последователями "Жайшуль Махди". А стоило бы..

В последнее время любит господин Каптагаев называть СМИ, которые критикуют его, "террористическими". Но вот на фоне фактов это выглядит как оговорка по Фрейду, проще говоря, все это можно выразить известной поговоркой: кто о чем, а вшивый о бане.

Однако с трудом верится, что Каптагаев - истинно верующий человек, так как вся его деятельность не вяжется с образом духовного человека. Так что же стоит за такой близостью к религиозной сфере? Может, просто обычная человеческая корысть, которая порой становится причиной страшных трагедий.