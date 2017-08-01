Жители Джала просят ДУМК обратить внимание на мечеть в частном секторе

В редакцию "ВБ" обратились жители нескольких домов микрорайона Джал, которые просят Духовное управление мусульман Кыргызстана обратить внимание на мечеть, расположенную в частном секторе на улице Курчатова.

Дело в том, что имам игнорирует рекомендации ДУМК о благозвучном звучании азана. В последние ночи в мечети, наоборот, только увеличили громкость призыва к молитве, которая усиливается мощными колонками. При этом совсем рядом есть большая мечеть - на территории кыргызско-турецкого университета "Манас", где соблюдаются рекомендации духовного управления.

Жильцы многоэтажных домов, расположенных в непосредственной близости от улицы Курчатова, просят ответственных руководителей разобраться в сложившейся ситуации и обратить внимание на мечеть, которая находится в частном секторе в густонаселенном спальном районе.

Напомним, на днях Духовное управление мусульман Кыргызстана разработало для мечетей новые правила, касающиеся призыва верующих на намаз. Муфтият дал указание имамам читать азан так, чтобы он был приятен на слух, при этом и громкость его в ночное время должна быть снижена и не превышать 40 децибел.