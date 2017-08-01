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Победила дружба. Завершились вторые Военно-спортивные игры армий СНГ

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ВБ

Сегодня, 1 августа, завершились вторые Военно-спортивные игры дружественных армий государств – участников Содружества независимых государств, которые проходили на спортивных площадках войсковой части 20636 (г. Балыкчы). Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВС КР.

В течение недели на базе учебного центра "Эдельвейс" более 300 военнослужащих Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана определяли сильнейших в соревнованиях по армейскому рукопашному бою, гиревому спорту, военному многоборью ВСК, стрельбе из штатного и табельного оружия, офицерскому троеборью и командирским стартам в личном и командном зачетах.

Кыргызские военнослужащие стали победителями игр в общекомандном зачете, выиграв два командных вида соревнований из шести, а в остальных видах вошли в тройки призеров, что позволило опередить сильные сборные Казахстана и России, в составе которых были заслуженные мастера спорта, мастера спорта международного класса, неоднократные чемпиона мира, Европы и Азии.

В стрельбе из штатного и табельного оружия, соревнованиях по многоборью ВСК наша команда завоевала золото, а также заняла второе место в соревнованиях по офицерскому многоборью и третье место в состязаниях по командирским стартам и армейскому рукопашному бою. Второе место заняли военнослужащие Казахстана, а спортсмены России замкнули тройку призеров.

И в общем медальном зачете игр кыргызские военнослужащие наравне с российскими заняли первое место. Обе команды имеют в своей копилке по 21 медали, на одну награду меньше у спортсменов из Казахстана, замкнули тройку призеров военнослужащие Республики Беларусь, на счету которых 19 медалей.

В целом из 32 участников от ВС КР победителями и призерами игр стал 21 военнослужащий.

Закрывая игры, первый заместитель начальника Генерального штаба полковник Кубанычбек Орозматов отметил: "Главной целью игр была не победа любой ценой, а праздник торжества спортивного духа, армейской дружбы и верности идеалам честной спортивной борьбы".

Помимо спортивных соревнований участникам игр была представлена большая культурная программа. Воины – спортсмены Содружества посетили этно-центр "Рух-Ордо" имени Ч.Т. Айтматова, совершили экскурсию по Иссык-Кульской области и ее памятным, историческим и туристическим местам, стали свидетелями гала-концерта мастеров искусств республики и Центрального дома армии.

URL: http://www.vb.kg/364147
Теги:
Иссык-Кульская область, СНГ, спорт, армия
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