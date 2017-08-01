ЕАЭС: Полученные до 12 августа сертификаты качества действительны до 2019 г

С 12 августа в силу вступит основной пакет техрегламентов ЕАЭС, регулирующих внутреннее производство. Производители, получившие сертификаты качества по национальным техрегламентам до дедлайна, могут работать еще два года. Об этом сегодня, 1 августа, на пресс-конференции заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов.

Он напомнил, что в силу вступают 18 техрегламентов ЕАЭС. То есть декларация о соответствии будет оформляться только в соответствии с требованиями ЕАЭС по единой форме. При этом для предпринимателей, которые ранее экспортировали свою продукцию в страны Союза ничего не изменится, так как они уже проходят процедуры по оценке соответствия ЕАЭС.

Для продукции, которая прошла оценку соответствия согласно национальному законодательству, сертификаты и декларации о соответствии будут действительны еще два года, то есть до 12 августа 2019 года. Это означает, что продукция, прошедшая процедуру оценки соответствия до 11 августа 2017 года, может реализовываться еще два года. Если же это продукция, к которой ранее не предъявлялись требования по оценке соответствия, она может свободно обращаться на внутреннем рынке еще один год - до 12 августа 2018 года.

По словам замминистра экономики Алмаза Сазбакова, на территории КР аккредитацию прошли 35 лабораторий и 10 органов по оценке соответствия. Они внесены в Единый реестр ЕАЭС и могут выдавать документы единого образца. При наличии всех документов никаких проблем у предпринимателей, желающих подтвердить безопасность своей продукции, не возникнет.

По некоторым видам товаров, например, пиротехническая продукция и лифты, в Кыргызстане нет органа по оценке их качества, так как подобного производства в КР нет или же слишком мало, чтобы создавать отдельный орган.