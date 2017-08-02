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10 мыслей об определенности, танце и детстве примы-балерины Асель Айдаровой

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Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Асель Айдарова

ведущая солистка Кыргызскогого национального академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева, прима-балерина

Для себя я, наверное, прежде всего мать на данный период. До рождения ребенка я считала себя балериной.

С детства я ходила на спектакли своего дяди, он был артистом балета. И почему-то с детства хотела быть балериной.

С детства хотела какой-то определенности: если не балерина, то врач, если не врач, то юрист, допустим. Но в той или иной профессии я хотела быть первой, профессионалом.

Боль и травмы - это всегда где-то рядом. Ты просыпаешься утром, у тебя боль в ногах, боль в спине. Но у нас в балете говорят: если у тебя ничего не болит, значит, ты не жива.

Мне многие говорят: ты на сцене одна, а в жизни другая. Конечно, в жизни я другая. На сцене могу быть коварной, жестокой, милой, а в жизни я… ну, человек.

На сцене нужно жить. Без этого никак, иначе зрители не поверят.

Отрицательные роли легче играть на сцене, а более лирические, нежные – их намного сложнее. Да и в жизни, наверное, тоже.

Чтобы лично для себя я танцевала что-то – нет. Мы привыкли, что мы танцуем для кого-то, для каждого зрителя.

Мы все из детства. Я бы хотела остановить себя лет на 15-16. Возраст, когда ты мечтаешь еще, ставишь большие-большие цели.

Век балерины очень короткий. Ну что, в 38 лет ты считаешься уже пенсионеркой. Не хочу ощущать себя, если честно, на тот возраст, который считается в балете, уже можно сказать, старым. Но от физики никуда не денешься.

Только с трудом, с опытом приходит вот это ощущение свободы в танце.

В театре меня держит сцена прежде всего, мои роли держат, мои зрители.

Если бы мне сказали пройти обратно тот путь, который я прошла, - путь балерины, то я, наверное, согласилась бы не раздумывая и приложила еще больше усилий.

URL: http://www.vb.kg/364149
Теги:
балет, театр
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Сюжет: 10 мыслей о ... (107 материалов)
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