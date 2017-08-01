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В селе Маевка на объездной дороге столкнулись три машины

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Родион Решетов

В селе Маевка 31 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. По данным правоохранителей, столкновение произошло утром, в районе объездной дороги.

Водитель автомашины марки "Мерседес", находясь в нетрезвом состоянии, врезался в два авто - "Хонду Фит" и "Дэу Нексия". В результате аварии пострадали два человека - сам виновник аварии и его пассажир, они были доставлены в 4-ю городскую больницу.

"Виновником ДТП, по предварительной информации, стал водитель автомашины марки "Мерседес". В настоящее время автомобили поставлены на штрафстоянку, назначены соответствующие экспертизы", - отметили в УПМ ГУВД Чуйской области.

URL: http://www.vb.kg/364152
Теги:
ДТП, УВД
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