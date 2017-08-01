Люди с ограниченными возможностями: Доступность есть! Проверено на себе

Сегодня, 1 августа, десять участников лучшего социального проекта 2016 года "Полиграфия ЛОВЗпринт" для людей с ограниченными возможностями протестировали на доступность одно из ведущих медицинских учреждений - Республиканский научный центр урологии при Национальном госпитале. И были приятно удивлены. Здесь есть удобный для колясок подъезд к зданию, предусмотрены широкие лифты и поручни для пациентов, оборудованы специальными приспособлениями туалетные и душевые комнаты.

Участники проекта навестили также свою одногруппницу Жайнагуль Шамуратову, попавшую на операционный стол в первые дни обучения. Как инвалид первой группы, девушка воспользовалась всеми предусмотренными льготами. Операцию сделал сам директор РНЦУ, профессор Акылбек Усупбаев. Он сказал, что Жайнагуль совершенно напрасно волновалась, операция прошла успешно и все расходы на неё покрыты за счет учреждения.

"В японских больницах, например, это норма, что не только люди, но и машины заботятся об инвалидах, - сказал Усупбаев. - Там предусмотрены и купание обездвиженных больных, и тревожная красная кнопка на случай, если человек окажется в затруднительной ситуации. До Японии нам, конечно, еще далеко, но мы должны стремиться к лучшему и создавать равные условия и возможности для всех наших граждан".

Координатор проекта "Полиграфия ЛОВЗпринт" Дастан Алымбеков вручил медицинским работникам благодарственное письмо, изготовленное собственными руками на ткани, и призвал их к долгосрочному сотрудничеству в совместных мероприятиях и проектах.