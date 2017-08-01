В ДТП на Иссык-Куле пострадали двое детей, годовалая девочка погибла

На автодороге Балыкчы – Боконбаево – Каракол 30 июля произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля марки "Хонда Фит" и "Ауди 100". В результате пострадали двое детей и погибла годовалая девочка. Об этом сообщают в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По данным правоохранителей, житель города Каракол, управляя автомобилем "Хонда", не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, после чего и произошла авария.

"В "Ауди" ехала семья из села Тилекмат, в машине находилась девочка 2016 года рождения. Она погибла на месте, кроме того, пострадали ее трёхлетний брат и их мама. А также дочь водителя "Хонды" 2013 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы с травами различной степени тяжести", - сообщили в УВД Иссык-Кульской области.

В настоящее время автомашины поставлены на штрафстоянку, назначены соответствующие экспертизы.