Кыргызстанские военные участвуют в международных армейских играх

Накануне, 1 августа, на военной базе "Отар" в Казахстане стартовали Армейские международные игры 2017 года.

Отметим, в играх принимают участие около 400 военнослужащих из 18 стран, среди которых кыргызстанцы.

По словам министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, проведение Армейских международных игр является основой сотрудничества боевого братства и человеческой дружбы.

"Армейские игры - уникальное мероприятие международного масштаба, которое мало чем отличается от крупнейших мировых спортивных первенств. Для нас дело чести - провести их в Казахстане на высоком уровне. Военные игры стали новым символом международного военного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. Отрадно осознавать, что сегодня существует возможность развития профессиональных навыков проявления боевого мастерства, военной выучки, мужества и стойкости духа путем соперничества разных стран. С каждым годом совершенствуется соревновательный процесс. В программу Армейских игр включаются все новые виды конкурсов, расширяется география их проведения, увеличивается количество стран участниц", - сказал Жасузаков.

Он подчеркнул, что в этом году в Армейских играх участвуют:

Кыргызстан Казахстан Азербайджан Армения Бангладеш Беларусь Венесуэла Индия Китай Монголия Россия Таиланд Таджикистан Иран Зимбабве Греческая республика Узбекистан Южноафриканская республика

По словам главного судьи по соревнованиям расчетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) командира казахстанской войсковой части №36714 полковника Булата Жорабаева, в рамках армейских игр конкурс в БПЛА проводится впервые в истории международных соревнований.

"Такой конкурс проводится впервые. Его цель - укрепление взаимного международного сотрудничества, знакомство, обретение друзей для Казахстана. Кроме того, это позволит в дальнейшем выявить направление и развитие беспилотных войск и специальных операций", - отметил Жорабаев.

Отметим, в играх участвуют 20 военнослужащих из Кыргызстана. В прошлом году отечественные военные заняли четвертое место в номинации "Мастера артиллерийского огня". В этом году они соревнуются в аналогичной дисциплине.