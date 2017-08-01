Погода
$ 68.69 - 68.93
€ 80.57 - 81.70

Крупнейшую виртуальную Вселенную создали в Китае

216  0
www

Группа ученых из Китая создала крупнейшую виртуальную Вселенную. Для этого они использовали самый производительный в мире суперкомпьютер Sunway TaihuLight, пишет Лента.ру со ссылкой на Engadget.

По словам экспертов, моделирование космоса позволяет искать наиболее перспективные для исследования районы. Вместе с этим ученые воссоздали рождение и раннее расширение Вселенной в течение десятков миллионов лет после Большого взрыва. Они добавили, что это лишь "разминка" для суперкомпьютера, который использует 10 миллионов процессорных ядер.

Ведущий автор исследования Гао Лян (Gao Liang) рассказал, что симуляция продолжалась чуть более часа. Но Вселенная оказалась в пять раз больше той, что моделировали астрофизики из Цюрихского университета в июне на протяжении 80 часов. Гао Лян добавил, что процесс пришлось остановить, так как у компьютера были другие задачи.

На ноябрь 2016 года Sunway TaihuLight занимает первое место в рейтинге суперкомпьютеров TOP500. Его производительность составляет 93 петафлопса (тысяча триллионов операций с плавающей точкой в секунду), что более чем в 2,5 раза выше его ближайшего конкурента "Тяньхэ-2". Пиковая же производительность достигает 125,43 петафлопса, против 54,9 петафлопса у "Тяньхэ-2". Также он занял третье место в списке энергоэффективных суперкомпьютеров.

URL: http://www.vb.kg/364159
Теги:
Китай
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  