Погода
$ 68.69 - 68.93
€ 80.57 - 81.70

Названо условие зарождения новой жизни в Солнечной системе

131  0
www

Китайские астрофизики пришли к выводу, что жизнь может появиться на космических телах только в том случае, если последние являются геологически активными. В противном случае планеты и спутники, покрытые водяным льдом, могут потерять всю воду, необходимую для развития организмов. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Geoscience, коротко о ней рассказывает Лента.ру.

Считалось, что такие объекты, как Энцелад (спутник Сатурна) и Европа (спутник Юпитера), в далеком будущем могут стать пригодными для зарождения жизни. Ледяная оболочка этих тел растает из-за постепенного разогревания Солнца, в результате чего возникнут обширные моря и океаны. Повышение температуры звезды сместит зону обитаемости к газовым гигантам, что сделает возможным появление первых одноклеточных организмов.

Ученые создали модели эволюции климата на ледяных телах. Они выяснили, что энергия, необходимая для плавления большого количества льда, также приведет к испарению воды, что сделает Энцелад и Европу похожими на безжизненный Марс или Венеру. Чтобы этого избежать, необходимо наличие вулканических процессов, при которых происходит насыщение атмосферы парниковыми газами. Последние могли бы способствовать мягкому нагреванию спутников и стабилизации климата.

URL: http://www.vb.kg/364161
Теги:
Китай, наука
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  