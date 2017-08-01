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Жээнбеков обсудил с пекарями вопросы об НДС и проверил строительство моста

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Родион Решетов

Сегодня, 1 августа, работники муниципальной столичной пекарни обсудили с премьер-министром вопрос об освобождении их от уплаты налога на добавленную стоимость, а также о заключении договоров на поставку хлебобулочных изделий в соцучреждения столицы.

Встреча была организованна в ходе пресс-тура Сооронбая Жээнбекова. В общем глава правительства посетил сегодня пять точек, на которых ознакомился с ходом строительства и реконструкции различных объектов.

Так, премьер проверил, на какой стадии находится проект возведения автомобильного моста на улице А.Токомбаева. Жээнбеков отметил, что в 2018 году планируется увеличить объем финансовых средств, выделяемых на ремонт и строительство дорог.

В свою очередь мэр города Бишкек Албек Ибраимов сообщил, что мост планируется сдать в эксплуатацию 20 августа 2017 года. Вместе с тем в этом году в столице будет реконструировано 49 улиц на сумму 600 млн сомов. Средства на них выделены из местного бюджета.

По словам Жээнбекова, для динамичного развития города Бишкек и республики в целом важно совершенствование транспортной инфраструктуры.

"За последний год было реконструировано 136 километров автодорог столицы. Все это стало возможным благодаря политической стабильности в республике, борьбе с коррупцией в дорожной отрасли и пристальному контролю со стороны надзорных органов и общественности за качеством проводимых работ. Введение в эксплуатацию моста на улице А.Токомбаева будет способствовать увеличению пропускного трафика и снижению количества дорожных пробок", - подчеркнул премьер-министр.

Жээнбеков также отметил, что особое внимание при этом необходимо обратить на благоустройство прилегающей территории, предполагающей наличие пешеходных тротуаров, освещения и декоративного газона.

Кроме того, премьер посетил республиканскую инфекционную больницу и две строящиеся школы.

URL: http://www.vb.kg/364162
Теги:
реконструкция, строительство, школа, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Капар
01.08.2017, 16:08

НДС наверно надо убрать, чтоб поддержать отечественных производителей

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Ред Шухарт
01.08.2017, 16:19
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отлично. если на следующий год будет увеличено финансирование, и новая команда власти продолжит работу в этом направлении, то проблема убитых дорог вполне может решиться

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bola la
01.08.2017, 16:26
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Жээнбеков также отметил, что особое внимание при этом необходимо обратить на благоустройство прилегающей территории, предполагающей наличие пешеходных тротуаров, освещения и декоративного газона.

При Бакиеве построили часть южной объездной, без тротуаров. Люди из Джала в сторону микрашей идут по буйракам или самой трассе, что смертельно опасно. Премьер учитывает ошибки предшественников и поднимает вопросы интересующие всех. "Облагораживание прилегающий территории"- вот, чего не хватает нашим дорогам, магазинам, жилым массивам. Строят элитки, а рядом страх, боль и стыд, ямы с грязными пампесами. Надо уже начать мыслить на перспективу, у нас столица, а НЕ ПГТ.

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