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С нового года вводятся дополнительные расчеты детских пособий

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Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О государственных пособиях в КР". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 21 июня 2017 года в целях улучшения положения детей путем упрощения доступа семей с детьми, нетрудоспособных лиц, не имеющих прав на пенсионное обеспечение, к государственным пособиям.

В указанных целях принятый закон устанавливает государственные пособия, их виды, а также регулирует отношения, связанные с назначением и выплатой государственных пособий, включая процессы, вытекающие из этих отношений.

Новая редакция Закона "О государственных пособиях в Кыргызской Республике" принципиально определяет в качестве объекта пособий самого ребенка и способствует реализации юридических обязательств, закрепленных в национальном и международном законодательстве.

Согласно статье 5 закона устанавливаются следующие виды государственных пособий:

  1. единовременное пособие при рождении ребенка - "балага сүйүнчү";
  2. ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет - "балага жɵлɵк";
  3. ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет - "үй-бүлɵгɵ кɵмɵк";
  4. ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, - "социальное пособие".

Размеры государственных пособий ежегодно устанавливаются правительством, исходя из возможностей бюджета и состояния экономики с учетом прожиточного минимума.

Размер ежемесячного социального пособия для лиц, не имеющих права на пенсионное обеспечение и достигших возраста: мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет; матери-героини – 55 лет, устанавливаются не выше размера базовой части пенсии, установленной в соответствии с законодательством в сфере государственного социального страхования и пенсионного обеспечения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет "балага жөлөк" назначается на каждого ребенка до исполнения им возраста 3 лет.

Ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим 3 и более детей в возрасте от 3 до 16 лет "үй-бүлɵгɵ кɵмɵк" назначается: на третьего и последующих детей, достигших возраста 3 лет и до исполнения ими возраста 16 лет; тройням и более близнецам - на каждого ребенка, достигшего возраста 3 лет до исполнения ими возраста 16 лет (статья 9).

Ежемесячное социальное пособие назначается нетрудоспособным лицам при отсутствии права на пенсионное обеспечение: детям с ограниченными возможностями здоровья - до 18 лет; лицам с ограниченными возможностями здоровья с детства I, II и III групп; лицам с ограниченными возможностями здоровья I, II и III групп; пожилым гражданам (мужчинам – по достижении возраста 65 лет, женщинам – по достижении возраста 60 лет); матерям-героиням – по достижении возраста 55 лет; детям в случае потери одного родителя; детям в случае потери обоих родителей; детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ/СПИДом, до достижения ими возраста 18 месяцев (часть 1 статьи 10).

Закон вступает в силу 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

Установлено, что за лицами, получающими государственные пособия, до вступления в силу настоящего Закона сохраняется право на получение ранее назначенного государственного пособия, а также право выбора на получение пособия в соответствии с настоящим законом.

Лицам, подавшим документы на получение государственного пособия до вступления в силу настоящего закона, государственное пособие назначается на условиях закона, действующего до вступления в силу настоящего закона, за исключением случаев отзыва заявления и подачи заявления согласно настоящему закону.

URL: http://www.vb.kg/364164
Теги:
Алмазбек Атамбаев, дети, закон, пособия
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