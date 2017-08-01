В Бишкеке началась пора тишины. Введен запрет на митинги до конца октября

В определенных частях Бишкека теперь запрещено проводить митинги. Инициатором данного запрета выступило Министерство внутренних дел страны. Ограничения будут действовать в период с 1 августа до 20 октября этого года.

В частности, запрещено проводить пикеты и демонстрации возле:

Зданий судов; Министерств и ведомств; Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР; Здания Жогорку Кенеша.

Неисполнение установленных норм будет расцениваться как мелкое хулиганство. За нарушение общественного порядка участников митингов обяжут оплатить штраф в размере от тысячи сомов и более.

Стоит отметить, о запрете проведения митингов, участившихся в столице, выступали и сами горожане. Аргументируя свое недовольство тем, что пикетчики, во-первых, говорят в громкоговорители и ведут себя агрессивно и не культурно, а во-вторых, оставляют после себя горы мусора.