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В Бишкеке началась пора тишины. Введен запрет на митинги до конца октября

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Родион Решетов

В определенных частях Бишкека теперь запрещено проводить митинги. Инициатором данного запрета выступило Министерство внутренних дел страны. Ограничения будут действовать в период с 1 августа до 20 октября этого года.

В частности, запрещено проводить пикеты и демонстрации возле:

  1. Зданий судов;
  2. Министерств и ведомств;
  3. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР;
  4. Здания Жогорку Кенеша.

Неисполнение установленных норм будет расцениваться как мелкое хулиганство. За нарушение общественного порядка участников митингов обяжут оплатить штраф в размере от тысячи сомов и более.

Стоит отметить, о запрете проведения митингов, участившихся в столице, выступали и сами горожане. Аргументируя свое недовольство тем, что пикетчики, во-первых, говорят в громкоговорители и ведут себя агрессивно и не культурно, а во-вторых, оставляют после себя горы мусора.

URL: http://www.vb.kg/364165
Теги:
МВД, митинг
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