Минздрав создал отдел оперативного реагирования на экстренные ситуации

В Кыргызстане появился оперативно-диспетчерский отдел для быстрого сбора и анализа информации, организации своевременного реагирования на экстренные и чрезвычайные ситуации. Он создан в структуре отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Национального госпиталя (санавиация).

Как сообщает Министерство здравоохранения, в данный отдел будет круглосуточно поступать информация из всех организаций здравоохранения по экстренным ситуациям, чрезвычайным происшествиям, массовым травмам и резонансным случаям по тел: 663324; 0770 963324; 0555 663325; 0708 649500, факсу: 664239 и электронному адресу: naryn_akmatov@mail.ru.

Отдел в свою очередь организует своевременный сбор поступающей информации, при необходимости ее перепроверку через координаторов областей, анализ сообщений, подготовку и передачу информации в Управление организации медицинской помощи и лекарственной политики и руководству Министерства здравоохранения.

Для работы из Национального центра кардиологии и терапии, Национального хирургического центра и Нацгоспиталя выделили по одному специалисту и организовано круглосуточное их дежурство. Оперативно-диспетчерский отдел был дооснащен соответствующим оборудованием для связи.