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Сегодня: достали митинги, разборки в партии "Кыргызстан", закон о суйунчу

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Эркин Суротчуев

Давить на суд и пугать горожан запрещено. По просьбе МВД с сегодняшнего дня Фемида ограничила проведение митингов в Бишкеке у зданий судов, министерств, Центризбиркома, дома правительства и парламента. Министерство внутренних дел обратилось с соответствующим заявлением в органы правосудия после многочисленных жалоб бишкекчан на поведение сторонников отдельных политических деятелей у Первомайского суда. Митингующие постоянно кричат, оставляют после себя кучи мусора и превратили подъезды домов и близлежащие постройки в общественные туалеты.

Жители нескольких домов, расположенных возле Первомайского суда, уже несколько месяцев чувствуют себя заложниками постоянных акций протеста то в поддержку Омурбека Текебаева, то Садыра Жапарова, то иных обвиняемых в коррупции и должностных преступлениях политиков. Горожане обратились с письмом в МВД и потребовали обеспечить им безопасность и право на покой. Жильцы заявляют, что устали от толп агрессивных митингующих, которые постоянно снуют между домами, оккупируют подъезды и детские площадки, при этом постоянно кричат и пугают детей. После десятков жалоб горожан и было принято решение о запрете на проведение митингов у судов и административных зданий в Бишкеке до 20 октября.

Аварии и покалеченные дети. Два серьезных ДТП произошло за минувшие сутки. На южном берегу Иссык-Куля на трассе Боконбаево – Каракол лоб в лоб столкнулись "Хонда-Фит" и "Ауди 100". На месте погибла годовалая девочка, ее трехлетний брат и мама получили различные травмы. Они находились в "Ауди", водитель которой также был госпитализирован. В "Хонде" ранения получили находившийся за рулем мужчина и его четырехлетняя дочь.

Другая авария с участием уже трех автомобилей случилась на объездной дороге в районе села Маевка. "Мерседес" протаранил две машины – "Хонду Фит" и "Дэу Нексия". По предварительным данным, водитель "Мерседеса", из-за которого произошло столкновение, находился в состоянии алкогольного опьянения. Госпитализированы два человека - сам виновник аварии и его пассажир.

Нерадивая мамаша объявлена в розыск. В отношении женщины, которая родила девочку в туалете и там же бросила грудничка, возбуждено уголовное дело. Напомним, чудовищный случай произошел накануне в новостройке Арча-Бешик. Новорожденную нашли в выгребной яме местные жители. Они вызвали на место ЧП скорую помощь и милицию.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность матери, которая оставила своего ребенка в туалете. В рамках возбужденного уголовного дела проводится активное расследование. В больнице, куда новорожденную госпитализировали в тяжелом состоянии, отмечают, что состояние ребенка значительно улучшилось. По словам врачей, девочка не имеет видимых патологий или пороков. Малышка начала получать кормление через зонд и идет на поправку.

Скандал в партии "Кыргызстан". Канатбек Тургунбеков был исключен из политсовета партии, однако это было сделано без его ведома и объяснения причин. Он намерен добиваться созыва внеочередного заседания, чтобы разобраться в ситуации. Тургунбеков считает, что стал жертвой заговора и интриг, организованных Канатбеком Исаевым.

Видимо, в этой связи теперь уже бывший член политсовета "Кыргызстан" решил высказаться по поводу шансов лидера партии, который баллотируется на пост главы государства.

"По-моему, реальным кандидатам в президенты Канатбек Исаев не интересен", - заявил Тургунбеков. По его мнению, реальная борьба за должность руководителя Кыргызстана развернется между двумя претендентами.

В Бишкеке горел Ботанический сад. Возгорание произошло не территории, площадь которой составляла около двух гектаров. Пламенем было охвачено преимущественно сухотравье, многолетние зеленые насаждения и редкие растения огонь не повредил. Также нет пострадавших среди посетителей и персонала Ботанического сада имени Энвера Гареева.

Как сообщила пресс-служба МЧС, пожар был ликвидирован в течение получаса после того, как прибывшие по вызову расчеты приступили к его тушению. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать брошенная кем-то из посетителей сигарета. В связи с произошедшим ЧП в Ботаническом саду предприняты повышенные меры противопожарной безопасности.

Подписан закон о суйунчу. В соответствии с документом, который вышел сегодня из канцелярии президента Атамбаева, установлены новые виды государственных пособий для детей, их родителей и граждан, не имеющих пенсионного обеспечения:

  1. единовременное пособие при рождении ребенка - "балага сүйүнчү";
  2. ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет - "балага жɵлɵк";
  3. ежемесячное пособие гражданам (семьям), имеющим трех и более детей в возрасте от 3 до 16 лет - "үй-бүлɵгɵ кɵмɵк";
  4. ежемесячное пособие лицам, не имеющим права на пенсионное обеспечение, - "социальное пособие".

Как отмечается в документе, размеры государственных пособий будет ежегодно устанавливать правительство, исходя из возможностей бюджета, состояния экономики республики и с учетом размера прожиточного минимума.

URL: http://www.vb.kg/364167
Теги:
Алмазбек Атамбаев, беспорядки, выборы, ДТП, закон, митинг, партии, погибшие, пожар, пособия, президент, розыск, суд, уголовная ответственность, безопасность, Бишкек, Кыргызстан, МВД, МЧС
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Самат Камчыбеков
01.08.2017, 18:08
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После десятков жалоб горожан и было принято решение о запрете на проведение митингов у судов и административных зданий в Бишкеке до 20 октября

.алилуйя! неужели и людей услышали. 

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