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Мэрия намерена урегулировать движение городского транспорта в новостройках

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ВБ

Свердловский акимиат провел совещание по вопросу улучшения работы общественного транспорта.

Так, столичные власти признались, что необходимо урегулировать движение маршрутных такси в жилых массивах Бакай-Ата, Дордой, Дордой-2, Келечек, Ак-Бата. Данные новостройки необходимо обеспечить городским автотранспортом.

А вот вокруг рынка "Дордой", наоборот, упорядочить маршрутки, проверить техническую исправность микроавтобусов, санитарное состояние, тарифы за проезд, а также этику водителей.

В ходе совещания представителям соответствующих служб и начальникам МТУ мэрии г. Бишкек было поручено в кратчайшие сроки и в оперативном порядке рассмотреть все озвученные вопросы.

URL: http://www.vb.kg/364168
Теги:
новостройки, Свердловский район, транспорт
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