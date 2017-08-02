Мэрия намерена урегулировать движение городского транспорта в новостройках

Свердловский акимиат провел совещание по вопросу улучшения работы общественного транспорта.

Так, столичные власти признались, что необходимо урегулировать движение маршрутных такси в жилых массивах Бакай-Ата, Дордой, Дордой-2, Келечек, Ак-Бата. Данные новостройки необходимо обеспечить городским автотранспортом.

А вот вокруг рынка "Дордой", наоборот, упорядочить маршрутки, проверить техническую исправность микроавтобусов, санитарное состояние, тарифы за проезд, а также этику водителей.

В ходе совещания представителям соответствующих служб и начальникам МТУ мэрии г. Бишкек было поручено в кратчайшие сроки и в оперативном порядке рассмотреть все озвученные вопросы.