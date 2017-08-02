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В связи с прокладкой теплосетей некоторые улицы Бишкека будут закрыты

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ВБ

В связи с прокладкой теплосетей некоторые улицы Бишкека будут закрыты для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В Управлении капитального строительства заявили, что со 2 августа перекроют улицу Орозбекова от Абдымомунова до проспекта Чуй и улицу Панфилова от Абдымомунова до Кыргызского государственного исторического музея.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с аварийной перекладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 29 августа текущего года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

URL: http://www.vb.kg/364169
Теги:
Бишкектеплосеть, мэрия, дороги, Бишкек
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