В связи с прокладкой теплосетей некоторые улицы Бишкека будут закрыты для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

В Управлении капитального строительства заявили, что со 2 августа перекроют улицу Орозбекова от Абдымомунова до проспекта Чуй и улицу Панфилова от Абдымомунова до Кыргызского государственного исторического музея.

Закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с аварийной перекладкой теплосетей. Ремонтные работы завершатся 29 августа текущего года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за причиненные неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.